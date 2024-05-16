إستمرار تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بكفر شكر

في إطار تكليفات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، قام المحاسب محمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي ومتابعة تقديم المواطنين طلبات التصالح وفقا للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية.

وشدد " غنيم " علي أهمية حسن إستقبال المواطنين والتسهيل عليهم والتعاون معهم والرد على إستفساراتهم ومراعاة الظروف الإنسانية فى استقبال طلبات وتواجد كبار السن والمرضي وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم والعمل على سرعة إنجاز استقبال طلبات التصالح من المواطنين.

وفي سياق أخر أشار اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إلى أن فتح باب التصالح يمثل فرصة للمواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة، والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون، والتي تشمل إمكانية تحصيل قيمة مقابل التصالح حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح على أقساط لا تجاوز 5 سنوات (3 سنوات بدون فائدة، 4 سنوات فائدة 5%، 5 سنوات فائدة 7%).

كما وجه محافظ القليوبية بتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

مؤكداً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.