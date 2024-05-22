الأربعاء 22 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024.. (رابط مباشر)

نتيجة الصف الخامس
نتيجة الصف الخامس الابتدائي

موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024.. يرغب الكثير من أولياء الأمور في معرفة موعد ظهورنتيجة أبنائهم، حيث يتم الاستعلام عن النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب.

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 نتيجة الصف الخامس الابتدائي

وتخضع الآن أواق الاجابة لعمليات الكنترول من تصحيح وتدقيق ومراجعة ورصد الدرجات لجميع المواد الدراسية، ومن المقرر أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي خلال الأيام القليلة المقبلة. 

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024

في البداية الدخول على مواقع مديريات التربية والتعليم والتعليم من هنا 

يجب إدخال الرقم القومي للطالب.

على الطالب تحديد الترم الدراسي 

النقر على كلمة استعلام.

أخيرًا تظهر درجات الطالب في كافة المواد

نتائج الصف السادس الابتدائي

وفي سياق آخر يكثف المواطنين البحث عن نتائج الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم في جميع المحافظات، لاسيما أن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني تمر بعدة مراحل قبل الإعلان عنها.

 الصف السادس الابتدائي

ويتم التعبير عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب التلاميذ للمهارات المطلوبة، ووفقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يبلغ مجموع الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 في المادة الواحدة 100 درجة تنقسم نصفين 50 للترم الأول و50 للترم الثاني.

طريقة الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي

في البداية الدخول إلى البوابة الإلكترونية للتعليم من هنا

يجب اختيار المرحلة التعليمية.

النقر على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024.

 اختيار الفصل الدراسي الثاني.

إدخال اسم الطالب، ورقم الجلوس.

النقر على استعلام، لتظهر النتيجة.

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