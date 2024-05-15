بالاسماء : تعليم الفيوم يعلن نتيجة مسابقة الجمهورية الجديدة للمواهب 2024

اعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم نتيجة مسابقة المواهب الجديدة لعام 2024 والتى اقيمت تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، وريحاب عريق وكيل المديرية ، و طارق هديب مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية.

كانت إدارة الموهوبين و التعلم الذكي قد نظمت مسابقة الجمهورية الجديدة في العديد من المواهب، في كافة مجالات الموهبة المختلفة

وشاركت جميع أقسام الموهوبين والتعلم الذكي بجميع الإدارات التعليمية فى المسابقة ، وبلغ بإجمالي أعمال الطلاب 1000 عمل فى مختلف المجالات الفنية والتقنيه والبحثية والعلمية والمقالات الأدبية.

وتم إعلان نتائج المسابقة على مستوى محافظة الفيوم., وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للطلاب الفائزين في المسابقة ، وجميع الطلاب المشاركين فى المسابقة ، وفريق العمل بإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس على مستوى المحافظة.

محاضرات مجانية

وفى وقت سابق واصلت إدارة شرق الفيوم التعليمية، تنظيم محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوى، فى جميع المواد الدراسية، و تشمل المحاضرات المجانية، مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة كوكبة من المعلمين، والمعلمات الشرفاء المتميزين .

يتم تنظيم المحاضرات بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، و مصطفي مبارك مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية بإدارة شرق الفيوم التعليمية.

يتم تقديم المراجعات والمحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين وتقام المحاضرات بالقاعة الفرعونية بنقابة المعلمين بمدينة الفيوم , وشهدت محاضرات اليوم اقبالا غير مسبوق من الطلاب, وكانت المحاضرة الأولي فلسفة وعلم نفس وقام بالقاءها حازم الديان ، والمحاضرة الثانية في مادة التاريخ وقدمها اسلام عبد العزيز.

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