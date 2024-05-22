رئيس السياحة والمصايف بالإسكندرية يكشف خطة الإدارة لاستقبال المصطافين والسيطرة على الشواطئ

الوفد تحاور الدكتور محمد عبدالرازق..

أكدالدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الإدارة تعمل على قدم و ساق لاستقبال 3 ملايين و 500 ألف زائر هذا العام، لافتاً إلى أنه يوجد كاميرات مراقبة وغرفة عمليات على مدار الساعه لتلقي الشكاوي والعمل على راحة المصطافين.

ولفت إلى أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، ضد حجب رؤية البحر، مشيراً إلى أن الإدارة تتحكم في 2 % فقط من المنشأت التي تحجب الرؤية.

في هذا الحوار نكشف خطة الإدارة لاستقبال المصطافين والإجراءات المتبعة لحماية المواطنين، والأسباب التى تسببت في غرق بعض المواطنين، والى نص الحوار..

*في البداية حدثنا عن التعديات من قبل أصحاب الكافيهات وارتفاع الأسعار وبيع التذاكر على مرحلتين؟

هناك الكافيهات الموجودة رسمياً ومعتمدة ومرخصة من المحافظة، وتخضع لإدارة السياحة التي من اختصاصها اعتماد قوائم الأسعار في جميع الكافيهات التي تتبع لنا، وهناك حملات يومية من مفتشي السياحة على الكافيهات صباحاً ومساء في نطاق الأحياء المختلفة، في حالة تلقي أي شكوى من المواطنين.

نحن لدينا خمس خطوت لتلقي الشكاوى معلنة على جميع الشواطئ والكاميرات بالاضافه إلى الموقع الإلكتروني وصفحة الفيس بوك نتلقى الشكاوى ونحاول نسهل على المواطنين عملية ارسال الشكوى وفور تلقي الشكوى بقسم المتابعة الميدانية وهو قسم موجود ٢٤ ساعه نحدد الحي المختص مكان الكافية ونوجه أفراد من مفتشي السياحة ويفحص الشكوى ويتم رد الحقوق لاصحابها بالنسبة للأسعار يتم من إدارة السياحة وقسم المتابعة والحملات التفتيشيه المستمره علي المنشآت ويتم فحص البونات عشوائي.

ويتم مراجعة الأسعار المعتمدة مع قائمة الأسعار الخاصه بالإدارة وفي حالة وجود أى مخالفة ناخذ إجراء قانوني.

اما الكافيهات المقيمة سياحين التي تتبع وزارة السياحة لا نشرف عليها وزارة السياحة هي التي تشرف عليها .

والكافيهات التي تمد خارج الشارع هناك تنسيق مع الحي المختص وإدارة التدخل السريع يتم عمل حملات ومصادرة كل المخالفات الموجودة للكافيه المعني، وفى حالة اثبات الشكوى والمخالفات يتم على الفور اتخاد اجراءات قانوينة صارمة على المستاجر الذى خالف التعليمات لان توجد لائحة جزاءات وغرامات مالية تتضاعف الى 10 الاف جنية وفى حالة التكرار للشكاوى يتم على الفور فسخ العقد ، اما بالنسبة للتداكر يتم تطبيق اللوائح والاجراءات القانونية.

*كيف استعدت الشواطئ لاستقبال المصطافين في الصيف وعيد الاضحى ؟

نحن بدأنا هذا العام الاستعدادات مبكراً قبل عيد الفطر والربيع، وهى كانت عبارة عن بروفة اولية لتشغيل الشواطئ القطاع الشرقى والغربى وذلك بالمتابعة مع جهاز التعميروالساحل الشمالى، كان لدينا العام الماضي 65 شاطئ موزعين على القطاعين الشرقي والغربي، ومن المعروف أن محافظة الإسكندرية تشهد مشروعاً قومياً وهو توسعات الكورنيش تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتوسيعات علي مساحة 4400 من سور المنتزه وحتى فندق المحروسة. هذا العام سوف ندخل بحوالي 55 شاطئ أى10 شاطئ ضمن مشروع التوسعة نحاول إنهاء المساحة في أقرب وقت لاستيعاب عدد الزائرين لأن الإسكندرية تستقبل حوالى 3 مليون ونصف مصطاف خلال فصل الصيف.

وكما تعلمي لدينا بالإسكندرية ٢ شاطئ مجاني الأنفوشي وسيد درويش، المندرة لو جهاز تعمير الساحل الشمالي استطاع إنهائه مشروع التوسعة لأن شاطئ المندرة من ضمن مشروع التوسعة لو استطاع إنجازه قبل بداية الصيف سيتم تفعيل الشاطئ اذا لم ينته، سيكون في أقرب وقت فور الانتهاء من مشروع التوسعة سيتم تشغيله لدينا ٦ شواطئ عامة و٢٨ شاطئ الخدمة لمن يطلبها و٢٢ شاطئا مميزا و٦ شواطئ سياحية بالإضافة الي شاطئ النخيل الذي تم افتتاحه منذ العام الماضي ونستمر العمل فيه بنفس منظومة الإنقاذ التي تم اعتمادها من المحافظ الصيف الماضي وهي طبقا والتي وضعها الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ التي ترعى مبادرة الرئيس "مصر بلا غرقه".

*** متى يتم افتتاح شاطئ المندرة وطاحونة المندرة وسعة الشاطئ ومساحته والتكلفة لتجديدة ؟

حتى الان مازالت التجهيزات مستمرة بالشاطئ المندرة وطاحونة المندرة وسعة الشاطئ تسع حوالى 7 الاف مصطاف ولم نستطيع ان نحدد وقت محدد لافتتاحه ، بالنسبة لشاطئ المندرة فهو مجانى اما شاطئ طاحونة المندرة وشاطئ سيف ونلى هم مميزان وبالنسبة للتكلفة لم نستيطع تحددها لانهما تمت التوسعه من خلال مزايدة علنى تم الاعلان عليها من المحافظة والمستاجر الذى ترسى عليه المزايدة هو الذى يقوم بالتوسعه طبقا للمواصفات التى تضعها المحافظة ويوجد تصميم بالتعاون مع كلية الهندسة شبة اوروبى .

اما بالنسبة للشاطئ المندرة المجانى فهو المحافظة هى التى تتحمل التكلفة والتى تصل الى حوالى مليون جنية .

*** الكافيهات المطلة على البحر تحجب رؤاية المواطن مما تسبب فى حرمان المصطاف من التمتع بالبحر ؟

موضوع حجب الرؤيا هو موضوع موروث منذ عدة سنوات سؤا من الاندية التى تخدم قطاع كبير جدا من القطاعات لم نستطيع ان نغير اوضاعها ، المساحات التي عليها الكافيهات تتبع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وتطل علي البخر لا تمثل ٢% من الاماكن التي بها حجب رؤية وهناك أماكن فيها حجب أكبر لا تتبع الإدارة المركزية ولا تتبع ولا تحت إشراف محافظة الإسكندرية ولا تتبع وزارة السياحة.،الذي يخصنا عدد قليل وله اشتراطات منا أن المباني تكون شفافه اى زجاجية وسهلت الفك والتركيب وتصريح من وزارة البيئة وحماية الشواطئ لنوفر للمواطن العادى رؤية البحر ونقلل من حجب الرؤية. كما ان هذه الكافيهات هى مورد للمحافظة ونحن نسعى دائما ان نحافظ على المورد للمحافظة مع مراعاة المواطن

*** شواطئ ذوى الهمم؟ بعد دخول شاطئ المندرة فى التوسعة ماهو البديل لهم ؟

كان لدينا شاطئ واحد وهو المندره ولانه ضمن التوسعة جار تجهيز شاطئ سيد درويش بالانفوشى حتي لايأتي الصيف دون شاطئ مخصص لهم والشاطئ يستقبل المكفوفين والاعاقات الذهنية والجسدية، والجمعيات والهدف من شاطئ مخصص لهم عدم تعرضهم لأى مضايقات ، ويستفيد منه 38 الف من دوى الهمم منهم 12 الف كفيف ، لذلك يلزم تامين لهم الشاطئ بكامل الاستعدادات لادخال الفرحة والبهجة عليهم ، خاصا ان محافظة الاسكندرية هى اول محافظة طرحت هذه الفكرة انفردت بشاطئ للذوى الهمم.سوف يتم افتتاحه خلال شهر يونيو القادم.

***ماذا عن السياحه الشاطئية ومهرجانات شواطئ الإسكندرية؟

كإدارة مركزية وبتوجيهات المحافظ نعمل لراحة المصطفين وتنشيط السياحة ومنها السياحة الشاطى نفذنا عددا كبيرا ومن اشهرها مهرجان النحت علي الرمال بالتعاون مع كلية فنون جميله وحضر ١٣ عارضا وكان له لجنة تحكيم والمحافظ افتتحه وحضر حفل الختام وايضا هناك اليوم العالمي للبيئة، وكان بحضور وزيرة البيئة وينطلق كل عام وهناك حملات توعية للمصطافين بمخاطر البلاستك.

وهناك حملات انت أقوى من المخدرات ولا للتدخين ونفذنا ثلاث أمسيات ثقافية رمضانية بالتعاون مع وزارة الثقافه والانشاد الديني والجديد انه خلال الصيف سيكون هناك حفلة اول خميس من كل شهر بشواطئ مختلفة وتكون حفلة كبيرة ومجانية من الساعة ٥ حتي الساعة ال١٠.

*** رغم خطورة شاطئ النخيل وحالات الغرق الا ان تم افتتاحه مرة اخرى ما الاجراءات التى تم اتخاذها لتحقيق الامان للمواطن؟

هو فعلا كان يطلق عليه شاطئ الموت بسبب ان المنظومة الشاطئ كانت سيئة جدا ، شاطئ النخيل كان تحت ولاية جمعية ٦ أكتوبر وبسبب الأحداث والحوادث الاخيرة التي مرت به خلال الثلاث سنوات السابقة اللواء محمد الشريف سحب الشاطئ من الجمعية والمحافظة إدارته وتم طرح الشاطئ للاستثمار وهو مساحته كيلو و٨٠٠ متر أى مساحة كبيرة جدا والحواجز الخرسانية التي كانت مصممة داخل المياه بشكل خطأ، وكانت هي التي تؤدي إلى حوادث الغرق واستعانا بأهل الخبرة لدراسة الوضع وخطة تأمين وتحديد أماكن أمانة للسباحه وقفا للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بتكليف من المحافظ عمل دراسة كاملة علي الشاطئ وحدد الأماكن الامنة والمسموحة بها للاستحمام وهناك ٧ حواجز داخل المياه وتم وضع خطة تأمين لهذا الشاطئ وتحديد أماكن آمنة ومسموح بها للاستحمام داخل هذا الشاطئ موزع حيث يتوافر فيها ٤٢ فرد إنقاذ موزعين على الشواطئ وموزعين على أبراج المراقبة وموزعين على الحواجز داخل المياه و٤ جيت سكاى وهو وسيلة إنقاذ سريعة بالإضافة إلى تحديد الاماكن الامنة للاستحمام من خلال مايسمي الخطوط العامة عن طريق حبال وطبقا للمنظومة العام الماضي كانت النتيجة رائعة بالاضافة الي منظومة كاميرات مراقبة على طول الشاطئ لأحكام السيطرة أثناء مواعيد العمل الغير رسمية، والعام الماضي لم يشهد شاطئ النخيل سوى حادث غرق واحد فقط علي مدار اربعة شهور وكانت الحالة من مكان آخر ونزل ٦ صباحا في غير توقيتات العمل ونستكمل بإذن الله العمل هذا العام .،وهناك إدارة مخصصين مراقب ثابت نأخذ منه تقرير يومي حول حالة الشاطيء ومدى تطبيق منظومة الإنقاذ من عدمه ونرفع التقارير يوميا لزيادة المحافظ

**** ماهى اسباب ارتفاع حالات الغرق بشاطئ النخيل

بسبب أن الحواجز الخرسانية أو مصدات الأمواج كانت مصممة بطريقة خاطئة لأنها من المفترض أن لها دراسة فنية.ان الحواجز التى نفذتها جمعية 6 اكتوبر عندما كانت هى التى تسيطر على الشاطئ وللاسف نفذت بطريقة خاطئة لانها كانت تهدف الى حجز الامواج ولكن للاسف لم يتم الاستعانة باساتذة من كلية الهندسة ونظرا لانها نفذت هذه الحواجز بطريقة فنية خاطئة تسببت ان شاطئ النخيل اصبح اخطر شاطئ بالقطاع الغربى تسبب فى حدوث تيار مياه شديد ودوامات وبالاضافة ان التيارات المائية تسببت فى اماكن معينة يتسبب فى جرف مساحة رملية واصبح العمق كبير جدا واصبح يؤثر ذلك على المصطاف عندما ينزل الرمال تجرفه والمكان اصبح يغوص بالمصطاف لذلك نطالب بالمصطافين الذين يقومون بالنزول بمياه شاطئ النخيل الالتزام بالتعليمات وعدم المكابرة لان شاطئ النخيل له طابع خاص . ولم نستطيع ان نغلقه لان المواطنين كانت تتسلل الى الشاطئ والحل الوحيد ان يوجد دراسة لتصليح هذا الخطاء الفنى ولكن التكاليف باهظة جدا ولم تستطيع المحافظة ان تتحمل هذه التكاليف وكان المفترض ان تتحمل جمعية 6 اكتوبر هى تتحمل التكلفة لكن للاسف هى رفضت لان التكاليف باهظة ، ولكننا نقوم بعمل دراسة مع الجامعة الهولندية لتصحيح الخطاء الفنى الذى حدث بالشاطئ لحماية المواطنين .

*** ماذا تطلب من المصطافين والشعب السكندرى ؟

أناشد ضيوف الإسكندرية الالتزام بتعليمات الشواطئ وتوافر وسائل الإنقاذ ونحن ننشر كل يوم حالت البحر علي الصفحه الرسمية ونرسلها لمراقبي وأفراد إنقاذ الشواطئ ونناشد المواطنين الاستماع لتعليمات المرشدين والمفتشين والحفاظ علي الشواطئ وعلي نظافتها

واتمنى من الشعب السكندرى ان تكف عن التعليقات على السوشيال ميديا على المصطافين لان محافظة الاسكندرية تعتبر مصيف الغلابة وهى ايضا مصدر دخل لجميع المواطنين .