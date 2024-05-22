طلاب الشهادة الإعدادية في الشرقية يؤدون اليوم إمتحان العلوم

انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الاربعاء، خامس أيام امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2023/2024، حيث يؤدي الطلاب الإمتحان في مادة العلوم، وسط تطبيق كل الإجراءات التأمينية والوقائية، حرصا على صحة وسلامة الطلاب، والملاحظين أثناء إجراء الامتحانات.

كانت غرفة عمليات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، قد رصدت أمس الثلاثاء 6 طلاب تورطوا في تصوير الامتحان بمدارس (كشيك للتعليم الأساسي بأبو حماد، عبد العال شعلان الإعدادية بالحسينية، بوبسطة الابتدائية رقم 2 و كفر الحمام الإعدادية بالزقازيق)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلاب، وتحرير المحاضر اللازمة.

وقال المهندس علي عبد الرؤوف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024 م، يبلغ 144 ألفا و403 طالب وطالبة، موزعين على 795 لجنة إمتحانية،وذلك على مستويى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، وتتواصل بغرفة الفرعية بالإدارات التعليمية، مشيرًا إلى أنها تعمل على تهيئة المناخ المناسب وإزالة المعوقات لأداء الامتحانات في هدوء ويسر، والتواصل الدائم مع رؤساء اللجان، وحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب، والغياب أولا بأول وسرعة التدخل حال حدوث أي معوقات تعوق سير انتظام الامتحانات.

ووجه وكيل أول الوزارة، مراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة بيانات الطلاب، مشددا على توقيع الملاحظين على «تكت» اسم الطلاب بكراسة الإجابة، مشددًا على أهمية الإلتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مرعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم، لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

