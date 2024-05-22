الأربعاء 22 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

النرويج تهدد باعتقال نتنياهو عقب صدور مذكرة العدل الدولية

نتنياهو
نتنياهو

قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي إنه في حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن أوسلو ملتزمة بإلقاء القبض عليه إذا زارها.

txt

طبيب مصري عائد من غزة: حجم الدمار والإصابات فوق الخيال (فيديو)

txt

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر أدركت المخاطر الاستراتيجية المحيطة بمشهد حرب غزة


وحسب التصريحات التي نقلت عنه امس الثلاثاء، أوضح إيدي أن "المحكمة هي من تقرر إصدار مذكرة الاعتقال. وإذا حدث هذا فإن كل الدول الموقعة على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة عليها أن تستجيب لذلك".
واهتمت وسائل إعلام إسرائيلية بهذه التصريحات، إذ قالت هيئة البث الإسرائيلية إن النرويج "أول دولة أوروبية تهدد باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت".
من جانبها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هذا التهديد عديم المفعول لأنه لا رئيس الوزراء ولا وزير الدفاع سيزور النرويج قريبا.
وأشارت الصحيفة إلى أن النرويج ومعها إسبانيا وأيرلندا من أكثر دول أوروبا معاداة لإسرائيل في الوقت الراهن، وقد تدهورت العلاقات بينها وبين تل أبيب إلى مستوى غير مسبوق.

مواد متعلقة

نتنياهو: التهم الموجهة لإسرائيل من الجنائية الدولية "مشينة"

طبيب مصري عائد من غزة: حجم الدمار والإصابات فوق الخيال (فيديو)

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر أدركت المخاطر الاستراتيجية المحيطة بمشهد حرب غزة

أردوغان: يجب وضع حد لسياسة الإبادة الجماعية التي يتبعها نتنياهو في غزة

«الحظر» سلاح جديد  ضد المشاهير من أجل الازمة الإنسانية فى غزة

مستشار الرئيس الفلسطيني: نأمل إصدار “الجنائية الدولية” مذكرة باعتقال نتنياهو
الجريدة الورقية