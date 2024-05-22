مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر أدركت المخاطر الاستراتيجية المحيطة بمشهد حرب غزة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة المصرية أدركت المخاطر الاستراتيجية المحيطة بمشهد الحرب الإسرائيلية على غزة، لذا عملت الإدارة المصرية على تكوين رؤية متكاملة ومجتمعة في أجهزة الدولة، لتحقيق هذا الأمر بطريقة استراتيجية ودبلوماسية".

نحن أمام أكثر المشاهد تعقيدًا في التاريخ السياسي الحديث



وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، على فضائية "إكسترا نيوز": "نحن أمام أكثر المشاهد تعقيدًا في التاريخ السياسي الحديث، كما أن جميع القوى العظمى تركز كافة طاقاتهم وتدخلاتها على منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا قطاع غزة، فضلًا عن مساندتهم الكبيرة لدولة الاحتلال من خلال إمدادهم بطاقة مساعدات ضخمة".

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: "مع هذا الكم من الضحايا الذين سقطوا في الحرب الإسرائيلية على غزة، علينا أن نبقي المساحة التي تتحرك فيها الدبلوماسية المصرية، وفقا لقواعد وإدارة ومصالح مصرية تضع في اعتبارها الحق الفلسطيني، والدفاع عن القضية الفلسطينية كحق أصيل ومبدأ قيم في سياسة مصر الخارجية، ولكن تضع أيضا المخاطر الإقليمية التي ربما تكون قد غابت عن البعض، حيث إن اليمين الإسرائيلي يسعى إلى تصفية القضية من خلال التهجير القسري للفلسطينيين".

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تحرير "الرهائن"، والسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، بمساعدة مصرية.



وقال بلينكن - أمام جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية الكونجرس اليوم الثلاثاء إنهم يبذلون كل ما بوسعهم لوقف المعاناة الإنسانية في غزة ومنع توسيع نطاق الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أن محادثات وقف إطلاق النار هي أفضل طريقة لإعادة "الرهائن"، وحصول سكان غزة على المساعدات.



ووصف، قرار كريم خان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تجاه إسرائيل بـ "الخاطئ"، مضيفًا أنه سيعمل مع الكونجرس من أجل إعداد ردً مناسب على تحرك المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل. حسبما أذاعت قناة "الحرة" الأمريكية.

وحول أزمة هايتي، شدد وزير الخارجية الأمريكي، على ضرورة تعزيز المسار السياسي مع الرئيس الجديد للبلاد لمواجهة قوة العصابات وسلطاتها، مشيدا بأداء شرطة هايتي خلال الأسابيع الماضية بعد استعادة السيطرة على المطار واستئناف الرحلات التجارية، متوقعًا أن تبدأ الشركات الأمريكية في العمل مرة أخرى في الأيام القادمة.

وحول الملف الصيني، قال بلينكن: إن واشنطن لم تر الصين تقدم أسلحة إلى روسيا، لكن إيران تفعل ذلك، مضيفا أن الصين تقدم دعمًا كبيرًا للقاعدة الصناعية الدفاعية والماكينات إلى روسيا، وجرت مناقشة هذه التفاصيل مع الرئيس الصيني.



وأشار إلى أنه جرى فرض عقوبات على أكثر من 100 كيان صيني تقدم منتجات بشكل مزدوجة لكل من روسيا وأوروبا، لافتا إلى أن بلاده ستستمر في فرض العقوبات على الصين مع الشركاء الأوروبيين، بسبب وجود تهديد مباشر لهم.

زيلينسكي يعرب عن رغبته في مشاركة الصين بقمة سويسرا حول أوكرانيا

صرح الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي بأنه يريد أن تشارك الصين في القمة حول أوكرانيا في سويسرا، ورغم تأكيد بكين مرارا أن لا جدوى من عقدها دون مشاركة روسيا.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع وكالة "رويترز": "نود أن تحضر الصين القمة، فهذا مهم للغاية بالنسبة لنا".