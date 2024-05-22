قبل الامتحانات.. رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس للدبلومات الفنية

امتحانات الدبلومات الفنية 2024.. تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو والتي من المقرر أن تستمر حتى 6 يونيو المقبل وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط الاستعلام عن ارقام الجلوس

ويبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية عن رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس عبر محرك البحث"جوجل" وذلك مع اقتراب انعقاد امتحانات نهاية العام الدراسي الثاني لكافة الشعب" زراعي، صناعي، تجاري"، بكافة محافظات الجمهورية.

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط

https://moe.gov.eg//

تسجيل البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطالب

اختيار أيقونة التعليم الفني

تحديد التخصص الدراسي للطالب المستعلم

إدخال كود الطالب الحاصل عليه من المدرسة

تحديد أيقونة الاستعلام عن أرقام الجلوس

يظهر رقم جلوس الطالب في الامتحانات النهائية ومكان اللجنة الخاصة به

حالات قبول اعتذارات عدم المشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية

العذر المرضي تقرير طبي حديث 2024 من القومسيون الطبي ولن ينظر الى غيره من الشهادات الطبية وخلافه من المستشفيات الحكومية أو الخاصة

حالات الوفاة: شهادة الوفاة ( الزوج / الزوجة ) لم تتجاوز العام.

الأم التي لها طفل عمره لا يزيد عن عامين وترفق شهادة ميلاد الطفل.

ندب الزوجين لأعمال الامتحانات يقبل من أحدهما فقط حسب رأي اللجنة مع احضار أصل الخطاب للاطلاع.

أداء امتحانات الدراسات العليا «إحضار ما يفيد التقدم لامتحان مرفق به جدول الامتحان».

رعاية الأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة: تقرير طبي معتمد.