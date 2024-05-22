الأربعاء 22 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قبل الامتحانات.. رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس للدبلومات الفنية

طلاب في الامتحانات
طلاب في الامتحانات

امتحانات الدبلومات الفنية 2024.. تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو والتي من المقرر أن تستمر حتى 6 يونيو المقبل وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

txt

ضبط 6 طلاب تورطوا في تصوير امتحان الهندسة بإعدادية الشرقية

txt

تباين آراء طلاب الإعدادية بالدقهلية حول مستوى امتحان الدراسات الإجتماعية

رابط الاستعلام عن ارقام الجلوس
ويبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية عن رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس عبر محرك البحث"جوجل" وذلك مع اقتراب انعقاد امتحانات نهاية العام الدراسي الثاني لكافة الشعب" زراعي، صناعي، تجاري"، بكافة محافظات الجمهورية.
ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط 
https://moe.gov.eg//
تسجيل البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطالب
اختيار أيقونة التعليم الفني
تحديد التخصص الدراسي للطالب المستعلم
إدخال كود الطالب الحاصل عليه من المدرسة
تحديد أيقونة الاستعلام عن أرقام الجلوس
يظهر رقم جلوس الطالب في الامتحانات النهائية ومكان اللجنة الخاصة به
حالات قبول اعتذارات عدم المشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية
العذر المرضي تقرير طبي حديث 2024 من القومسيون الطبي ولن ينظر الى غيره من الشهادات الطبية وخلافه من المستشفيات الحكومية أو الخاصة

 حالات الوفاة: شهادة الوفاة ( الزوج / الزوجة ) لم تتجاوز العام.

الأم التي لها طفل عمره لا يزيد عن عامين وترفق شهادة ميلاد الطفل.

 ندب الزوجين لأعمال الامتحانات  يقبل من أحدهما فقط حسب رأي اللجنة مع احضار أصل الخطاب للاطلاع.

 أداء امتحانات الدراسات العليا «إحضار ما يفيد التقدم لامتحان مرفق به جدول الامتحان».

 رعاية الأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة: تقرير طبي معتمد. 

مواد متعلقة

ضبط 6 طلاب تورطوا في تصوير امتحان الهندسة بإعدادية الشرقية

تباين آراء طلاب الإعدادية بالدقهلية حول مستوى امتحان الدراسات الإجتماعية

ارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية بالأقصر لسهولة "الإنجليزية"

طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحاني الجبر والتربية الفنية اليوم

صعوبة "الهندسة" تتسبب في حزن طلاب الشهادة الإعدادية بالأقصر
الجريدة الورقية