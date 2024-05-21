ضبط 6 طلاب تورطوا في تصوير امتحان الهندسة بإعدادية الشرقية

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، على انتظام سير امتحانات اليوم الرابع لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024، في مادتي الهندسة والتربية الفنية حيث تقدم لأداء الامتحانات 144403 طالبا وطالبة حضر منهم 142914 طالبا وطالبة وتغيب منهم 1489 طالب وطالبه بنسبة حضور 98.97 % وذلك على مستوى 790 لجنة امتحانيه بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وكان محافظ الشرقية قد تلقي تقريراً تفصيلياً من غرفة عمليات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم عن سير امتحانات اليوم الرابع للشهادة الإعدادية، حيث تبين أن الغرفة لم تتلقى أي إخطار لأي حالات مرضية بين الطلاب والمعلمين والمشاركين بالعملية الامتحانية وتم ضبط 6 طلاب لتورطهم في تصوير الامتحان بمدارس (كشيك للتعليم الأساسي بأبو حماد، عبد العال شعلان الإعدادية بالحسينية، بوبسطة الابتدائية رقم 2 و كفر الحمام الإعدادية بالزقازيق) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلاب والملاحظين وتحرير المحاضر اللازمة.

يشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 والتي انطلقت يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 في مادتي اللغة العربية والخط والاملاء والتربية الدينية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 في مادة الدراسات الاجتماعية يبلغ 144403 طالب وطالبة موزعين علي 790 لجنة امتحانية وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى الخميس الموافق 23 مايو 2024م، في 795 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية، بحسب الجدول المقرر والمعتمد من محافظ الشرقية.

وأوضح وكيل أول الوزارة، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يتابع يوميا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشددًا على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وأن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.

وأكد أن الامتحانات العامة أمن قومي، يستوجب بضرورة بذل أقصى درجة من الجهد، والالتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط، مشيرا إلى أن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهير كافة اللجان الامتحانية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس؛ حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وشدد وكيل أول الوزارة على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والانضباط والنظام داخل اللجان، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتب الدورية لوزير التربية والتعليم، مشددا على توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مرعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وذكر أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية، نسقت مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت، وإنه تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.