تباين آراء طلاب الإعدادية بالدقهلية حول مستوى امتحان الدراسات الإجتماعية

أدى طلاب الشهادة الإعدادىة بالدقهلية، اليوم، الثلاثاء، امتحان مادة الدراسات الإجتماعية، وسط تباين الآراء حول مستوى الامتحان، إذ رأى بعض الطلاب وجود صعوبة فى أداء الامتحان.

وانقسم عدد من الطلاب الذين أدوا امتحانات اليوم، حول مستوى الامتحانات، حيث أبدى عدد من الطلاب رأيهم أن الامتحان جاء صعب وليس على مستوى الطالب المتوسط. وقالت هناء السيد طالبة بالشهادة الإعدادية، أن هناك سؤالين كانا يحتاجان إلى المزيد من التفكير، ولكن إجمالى الامتحان من المنهج والكتاب المدرسى.

وعبرت الطالبة نهى محمود، عن فرحتها بسهولة الامتحان وقالت الأسئلة كانت معقولة ولا يوجد أى أسئلة صعبة، ولكن كانت هناك بعض النقاط تحتاج إلى التركيز.

وأوضحت الطالبة سهام شوقى طالبة بالصف الثالث الإعدادى، إن امتحان الدراسات الإجتماعية جاء سهلا جدا، وفى مستوى الطالب المتوسط، مشيرا إلى انه قام بالانتهاء من الاجابة بعد مرور نصف الوقت المحدد بقليل.

وأشارت منى قهيم طالبة بالصف الثالث الإعدادى إلى صعوبة الإمتحان وخاصة السؤال الخاص بالخريطة.

وتابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، -اليوم الثلاثاء بحضور أحمد والي وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ورئيس غرفة العمليات وأعضاء غرفة العمليات - إجراءات نقل وتوزيع صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي، وذلك في اليوم الرابع لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية

وتابع وكيل المديرية من غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، سير امتحان الشهادة الإعدادية في يومها الرابع في مادة الدراسات الاجتماعية

ووجه وكيل الوزارة بتوفير الأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب والاهتمام بالنظافة العامة للجان واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمديري الإدارات التعليمية للجان الامتحانية لرصد المشكلات والعمل على حلها بسرعة .

وشدد على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة و السماعات اللاسلكية أو أي من وسائل الغش داخل اللجان، حرصًا على مصلحة الطالب وعدم حرمانه من العام الدراسي



