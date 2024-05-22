الأربعاء 22 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعد قرار اعتزاله.. توني كروس يدخل قائمة المرشحين للكرة الذهبية

توني كروس
توني كروس

دخل النجم الألماني توني كروس لاعب فريق ريال مدريد الإسباني قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية أفضل لاعب في العالم للعام الحالي، وذلك بعد إعلانه الاعتزال بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت التقارير الصادرة اليوم انه في آخر تحديث للمرشحين للتتويج بالكرة الذهبية عن العام الحالي، دخل توني كروس بقوة بعد قرار اعتزاله كرة القدم نهائيًا عقب انتهاء بطولة بعد اليورو أمم أوروبا.

txt

بطولات توني كروس بعد اعتزاله كرة القدم

txt

توني كروس يعلن اعتزاله لعب كرة القدم رسميًا

وذكرت التقارير أنن توني كروس بات في المركز الثالث بـ13 %، بعد الثنائي فينيسيوس جونيور و بيلينجهام المتواجدان في المركزين الأول والثاني.

وجاءت قائمة المرشحن للكرة الذهبية كالأتي:

1 - فينيسيوس جونيور بـ 33 %

2 - بيلينغهام بـ 21 %

3 – توني كروس بـ13 %

4 – كيليان مبابي بـ 9 %

5 - هاري كين بـ 9 %

الجريدة الورقية