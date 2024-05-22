بسبب تسرب الهيليوم.. إلغاء أول مهمة مأهولة لـ Starliner إلى محطة الفضاء الدولية

بسبب تسرب الهيليوم..أجلت شركة بوينغ " Boeing " والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "وكالة ناسا" أول إطلاق مأهول للتاكسي الفضائي ستارلاينر" CST-100 Starliner " التابع لشركة بوينغ مرة أخرى.

وبحسب وكالة الأنباء الدولية "بلومبرج" يواصل الجانبان مراجعة تسرب الهيليوم الذي ابتليت به المركبة، وتم تعليق عملية الإطلاق، التي كان من المقرر إجراؤها مؤخرًا في 25 مايو، وستقوم ناسا "بمشاركة المزيد من التفاصيل بمجرد أن تصل لنتيجة.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، كان من المتوقع أن تنطلق كبسولة بوينغ من كيب كانافيرال في فلوريدا في 6 مايو، لكن المهمة توقفت بعد أن جلس الطاقم في مقاعدهم بسبب مشكلة في صمام الضغط في صاروخ أطلس الخامس التابع لشركة United Launch Alliance ، وتم تأجيل الإطلاق في البداية إلى 10 مايو ثم تم تحديده في 17 مايو.

وكان من المقرر أن يقضي أفراد طاقم ناسا، "بوتش ويلمور" و"سوني ويليامز"، أسبوعًا على متن محطة الفضاء الدولية، وكان من المفترض أن تثبت المهمة أن التاكسي الفضائي يمكنه نقل البشر بأمان من وإلى الفضاء.