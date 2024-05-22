إنزاجي مرشحًا لتدريب نادي النصر السعودي

كشفت تقارير سعودية اليوم عن دخول المدير الفني إنزاجي ضمن حسابات نادي النصر السعودي لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير الصادرة اليوم أن إنزاجي يعد الخيار الأبرز على طاولة إدارة نادي النصر لقيادة الفريق في الموسم المقبل، حال رحيل المدرب الحالي لويس كاسترو.

وتشير الأنباء إلى اتجاه نادي النصر للاستغناء عن خدمات المدير الفني لويس كاسترو حال إخفاقه في نهائي كأس الملك السعودي، حيث أن الإدارة منحت البرتغالي الفرصة الأخيرة بنهائي الكأس لحسم مصيره.

وصول مورينيو إلى السعودية لتوقيع العقود مع أحد أندية دوري روشن

وصل البرتغالي جوزيه مورينيو إلى مطار الدمام في المملكة العربية السعودية قبل ساعات استعدادًا لتوقيع عقود قيادة أحد أندية دوري روشن خلال الفترة المقبلة.

وربطت تقارير اسم المدرب البرتغالي بناديي الاتحاد والقادسية اللذان أبديا اهتماما بخدمات المدرب البرتغالي، استعدادًا للموسم الجديد.

وقررت إدارة الاتحاد فسخ التعاقد مع المدير الفني مارسيلو جالاردو بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق في الموسم الحالي، والخروج بموسم صفري فشل فيه بالمنافسة على كل البطولات التي شارك فيها.

كما ربطت تقارير اسم المدرب بنادي القادسية الصاعد حديثًا إلى دوري روشن للمحترفين، بعد تصدره المنافسة في دوري يلو الدرجة الأولى.