الدفاع الروسية: الأوكرانيين تكبدوا ما يقرب من 100 جندي في أفديفكا

تزداد الأزمة الروسية الأوكرانية تعقيدًا مع استمرار تصاعد الحرب بين الجانبين، ومع صباح اليوم قالت وزارة الدفاع الروسية إن طاقمًا من مجموعة القتال الشمالية الروسية التي تدير قاذفة الصواريخ المتعددة "أوراغان" قضى على فصيلة أوكرانية حاولت شن هجوم مضاد على أرض مرتفعة تحتلها القوات الروسية.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، نقلت وزارة الدفاع عن ضابط كبير يحمل علامة النداء تكساس تصريحه الذي جاء فيه:" حددت الوزارة أن الأوكرانيين تكبدوا ما يقرب من 30 ضحية في الهجوم الروسي، فنحن في الغالب نضرب تحصينات العدو وقوته البشرية وأسلحته، ففي طاقمي، هناك أربعة جنود يحملون جوائز الدولة والإدارات، معنويات الرجال عالية ويقومون بإنجاز جميع المهام في الوقت المحدد، الروح المعنوية عالية كما هي".

فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية فقدت ما يقرب من 100 جندي ومعدات عسكرية مموهة عندما استخدم مركز القتال الروسي قاذفات صواريخ غراد المتعددة بالقرب من قطاع "أفديفكا" من خط الاشتباك.

وقالت الوزارة:"خلال المهمة القتالية، تم إطلاق صواريخ 122 ملم على منطقة تبعد أكثر من 15 كيلومترًا، مما تسبب في إصابة العدو بحوالي 100 قتيل وفقدان ثلاث مركبات مشاة قتالية بالإضافة إلى معدات اتصالات ومراقبة".

وتابعت الوزارة أن وحدة المدفعية الروسية رصدت المهمة باستخدام طائرة استطلاع من طراز أورلان-30.