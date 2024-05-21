مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة: أوكرانيا تستخدم أسلحة جميع دول الناتو تقريبًا ضد المدنيين الروس

قال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم الإمكانات العسكرية لكل دولة من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقريبًا؛ لمهاجمة المدنيين الروس والبنية التحتية المدنية.

وأضاف نيبينزيا - خلال مناقشة مفتوحة داخل مجلس الأمن الدولي، خصصت لحماية المدنيين وسط نزاع مسلح عقدت اليوم الثلاثاء أن "الإمكانات العسكرية لجميع دول الناتو تقريبًا لا تُستخدم لضرب عمدًا منشآت عسكرية، بل مناطق مكتظة بالسكان ولإبادة السكان المدنيين في روسيا"، مشيرًا إلى ضربات أوكرانية متكررة على أهداف مدنية في بيلجورود ودونيتسك وجورلوفك ومنطقة بريانسك كمثال، بحسب ما أوردت وكالة تاس الروسية.

وأضاف: "الغرب لا يخجل من شحن ذخائر اليورانيوم المنضب والألغام الأرضية التي لا يمكن نزع فتيلها أو استخراجها. هناك أمثلة عديدة على أنظمة هيمارس الأمريكية الصنع وصواريخ ستورم شادو البريطانية الصنع التي تستخدم ضد أهداف مدنية".

الدفاع الروسية: تعلن بدء المرحلة الأولى من مناورات استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بدء المرحلة الأولى من التدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الإخبارية الروسية عن بيان وزارة الدفاع الروسية أن "قيادة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، بدأت المرحلة الأولى من التدريبات العملية لإعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في المنطقة العسكرية الجنوبية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق، أنه "بناء على تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، ومن أجل زيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية لتنفيذ المهام القتالية، بدأت هيئة الأركان العامة الاستعدادات لإجراء تمرين في أقرب وقت مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة الطيران وكذلك قوات البحرية".

كما أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها في أن تؤدي التدريبات التي تجريها وزارة الدفاع الروسية على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية إلى تهدئة "الرؤوس الساخنة" في العواصم الغربية.