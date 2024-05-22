استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء حتى هذا الموعد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم الاربعاء وغدًا الخميس ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الانحاء حار على السواحل الشمالية مائل للحرارة ليلا على أغلب الانحاء معتدل على السواحل الشمالية.

انخفاض مؤقت في درجات الحرارة

وأضافت الهيئة، هناك انخفاض مؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات يومي الجمعة والسبت المقبلين، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للأتربة والرمال على مناطق من جنوب سيناء.

سمات فصل الربيع

يعد الربيع فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف.

يتسم فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في بعض الأحيان.

يشهد أحيانًا هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة تتكون في فصل الربيع المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر

تؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق أحيانًا

كما يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد

وينشط أيضًا منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.