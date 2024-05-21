أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 83.34 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21-5-2024، مع توقع المستثمرين أن يؤدي التضخم واستمرار رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي والصناعي.

وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا ما يعادل 0.1% ليصل إلى 83.34 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات أي 0.1% إلى 79.72 دولارا للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وانخفض كلا الخامين القياسيين أقل من 1% أمس، بعدما صرح مسؤولون بمجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكى "البنك المركزى" أنهم ينتظرون المزيد من الدلائل على تباطؤ التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الاحتياطي فيليب جيفرسون أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان تباطؤ التضخم "طويل الأمد"، بينما قال مايكل بار نائب رئيس المجلس لشؤون الرقابة إن السياسة التقييدية تحتاج إلى مزيد من الوقت.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، مجموعة أوبك+، في الأول من يونيو المقبل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين أقل من واحد بالمئة الاثنين، بعدما قال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) إنهم ينتظرون المزيد من العلامات على تباطؤ التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.

وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي فيليب جيفرسون أمس الاثنين إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان تباطؤ التضخم "طويل الأمد"، بينما قال مايكل بار نائب رئيس المجلس لشؤون الرقابة إن السياسة التقييدية تحتاج إلى مزيد من الوقت.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي بأتلانتا رافائيل بوستيك إن الأمر "سيستغرق بعض الوقت" حتى يصبح البنك المركزي واثقا من أن تباطؤ نمو الأسعار مستدام.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، مما يسهم في تحرير أموال قد تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على الخام.

وبدت السوق غير منزعجة من حالة الضبابية السياسية في بلد رئيسي منتج للنفط بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

ومن المتوقع ألا تتأثر السياسة النفطية الإيرانية بالرحيل المفاجئ للرئيس، إذ يتمتع الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالسلطة المطلقة وله القول الفصل في جميع شؤون الدولة.