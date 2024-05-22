حجازي يقترب من نادِ سعودي أخر.. تفاصيل

أقترب المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، نجم اتحاد جدة، من الانتقال الي أحد فرق الدوري السعودي، وذلك بعد أنباء عن رحيله عن الفريق في الصيف القادم.

ووفقًا لـ صحيفة “عكاظ” السعودية، فإن نادي الوحدة السعودي يرغب في التعاقد مع مدافع منتخب مصر والاتحاد، في الميركاتو الصيفي القادم.



وتابعت أن نادي الوجحدة يريد التعاقد مع مدافع من اجل حل مشكلة دفاع الفريق الذي لا يزال يرتكب الأخطاء في مباراة تلو الآخرى.

وواصلت الصحيفة أن أجانب فريق الوحجة سيرحلون بنهاية الموسم الحالي وهم البرازيلي انسيلمو دي مورايس، والمغربيان فيصل فجر، وجواد الياميق، والفرنسي بوجيل، والهولندي فيتو، وأيضًا الجهاز الفني بقيادة المدرب دونيس.



واختتمت الصحيفة أن نادي الوحدة يرغب في جلب صفقات للاعبين أجانب تظهر الفريق بصورة فنية مميزة الموسم القادم، من أجل البقاء في الدوري السعودي.

يذكر أن كانت هناك عدة تقارير تشير إلى تفاوض الاهلي مع أحمد حجازي من أجل العودة للقلعة الحمراء مرة آخرى، ولكن هناك عدة عقبات أوقفت الصفقة.