شرب الشاي الأسود المركز يهدد حياتك في هذه الحالة

يحذر طبيب شهير من تناول الشاي الأسود المركز، على معدة فارغة، مشيراً إلى أن هذا التحذير ينطبق بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والنساء الحوامل، والذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي.

مخاطر الشاي الأسود

ووفقًا لما ذكره موقع نوفوستي، يوضح الطبيب أن للشاي الأسود تأثير منشط وخصائص معقمة، ويؤثر بشكل إيجابي على الجهاز العصبي، ويحسن الحالة المزاجية، ويدعم عملية التمثيل الغذائي.

ومع ذلك، ينبه إلى أن الإفراط في تناول الشاي الأسود قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية، لا سيما فيما يتعلق بإفراز السوائل من الجسم وزيادة عملية التعرق، بالإضافة إلى تأثيره المدر للبول الذي يمكن أن يسهم في فقدان الكالسيوم.

أما بالنسبة للشاي الأخضر، فيشير الدكتور إلى أنه أقل معالجة من الشاي الأسود، مما يجعله يحتفظ بكمية أكبر من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

يساهم الشاي الأخضر في خفض مستوى ضغط الدم، وتحسين المناعة، وخفض مستوى الغلوكوز في الدم، بالإضافة إلى تحسين التركيز والانتباه.

وعلى الرغم من فوائد الشاي الأخضر، يشدد الدكتور تياجيلنيكوف على أن الشاي بجميع أنواعه لا يمكن أن يكون بديلاً عن الماء. إذ يجب شرب الماء النقي لتعويض نقص السوائل في الجسم، خاصةً أن الشاي له خصائص تساعد على إخراج السوائل، ويمكن أن يساهم في فقدان العناصر الضرورية مثل الكالسيوم.

وفيما يتعلق باستخدام الشاي الأخضر في الحميات الغذائية، يوضح الدكتور تياجيلنيكوف أنه غالباً ما يُدرج في خطط فقدان الوزن بسبب قدرته على تغذية الجسم وتنشيطه بفضل محتواه الغني بالفيتامينات والمعادن والإنزيمات والأحماض الأمينية. هذه العناصر تساعد في الحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول، وتساهم في تطبيع عملية التمثيل الغذائي وتقليل التورم.

بالمجمل، يقدم الدكتور تياجيلنيكوف نصائح قيمة حول تناول الشاي بأنواعه، مع التركيز على أهمية الاعتدال في استهلاك الشاي الأسود والاهتمام بتناول كميات كافية من الماء النقي للحفاظ على توازن السوائل في الجسم. هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز الصحة العامة والوقاية من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن الإفراط في تناول المشروبات المنبهة.

يسلط الدكتور الضوء أيضاً على الفوائد الصحية المتعددة للشاي الأخضر، مما يجعله خياراً مفضلاً لدى الكثيرين، خاصة في سياق الحميات الغذائية. ومع ذلك، يظل التأكيد على عدم الاستغناء عن الماء النقي أساسياً للحفاظ على صحة الجسم وسلامته.