بسعر أرخص.. بدائل صحية لزيت الزيتون

أعلنت خبيرة تغذية أسترالية إميلي بيرتش أن هناك زيوت نباتية تحتوي على كميات كبيرة من الدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة، مما يجعلها بديلاً مناسباً لزيت الزيتون، تتميز هذه الزيوت بطعمها اللذيذ وسهولة توفرها بأسعار معقولة.

فوائد زيت الزيتون

تشير بيرتش إلى أن إضافة زيت الزيتون إلى النظام الغذائي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، ويحسن صحة القلب، ويخفض من احتمالية حدوث التهابات في الجسم بفضل نشاط مضادات الأكسدة.

يعود ذلك إلى محتواه العالي من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ومركبات البوليفينول النباتية الصحية.

وبحسب بعض الباحثين، يكفي تناول حوالي 20 جراماً من زيت الزيتون يومياً (ما يعادل خمس ملاعق صغيرة) للحصول على فوائده الصحية القصوى. إلا أن سعر زيت الزيتون قد لا يكون ملائماً للجميع من الناحية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، توضح بيرتش أن هناك زيوتاً أخرى مثل زيت الكانولا، زيت عباد الشمس، وزيت السمسم، التي تحتوي أيضاً على مضادات الأكسدة والدهون الأحادية غير المشبعة. تتميز هذه الزيوت بأسعار معقولة وبطعم لطيف، مما يجعلها بدائل جيدة لزيت الزيتون.

على سبيل المثال، يعتبر زيت عباد الشمس مثالياً للقلي، بينما يُفضل استخدام زيت السمسم في تحضير الصلصات والأطباق الآسيوية.

أظهرت بعض الدراسات أن استخدام زيت عباد الشمس يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب من خلال خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم. كما أن زيت الكانولا يتميز بنسبة منخفضة من الدهون المشبعة، التي تساهم في رفع مستوى الكوليسترول الضار.

بشكل عام، فإن تضمين الزيوت النباتية الصحية في النظام الغذائي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة بفضل محتواها من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة. ومن المهم اختيار الزيوت النباتية المناسبة لاستخدامها في الطهي بناءً على فوائدها الصحية وأفضل الطرق لاستخدامها في تحضير الطعام.

تعد زيوت الكانولا وعباد الشمس والسمسم بدائل ممتازة لزيت الزيتون، ليس فقط من ناحية القيمة الغذائية، بل أيضاً من حيث الطعم والتكلفة. يمكن استخدامها بطرق متنوعة لتحسين الطهي وتعزيز الفوائد الصحية للوجبات اليومية.