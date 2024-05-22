الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تراجع شعبية بايدن إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عامين

بايدن
بايدن

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" وخدمة "إبسوس" أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجعت بين الأمريكيين إلى 36%، وهي الأدنى منذ نحو عامين .

وأظهر الاستطلاع الذي أجري على مدار أربعة أيام بين 17 و 20 مايو، وأغلق يوم الاثنين، أن 36% فقط من الأمريكيين يوافقون على أداء بايدن الوظيفي كرئيس، انخفاضا من 38% في أبريل.

ووفقا للبيانات المقدمة، فإن آخر مرة كان فيها تصنيف الرئيس الأمريكي عند هذا المستوى المنخفض كان في يوليو 2022.

وأشار 23% من المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم يعتبرون حالة الاقتصاد هي المشكلة الأكثر خطورة في الولايات المتحدة، فيما يهتم 21% بشكل أساسي بمشكلة التطرف السياسي، و13% يهتمون بالهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

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