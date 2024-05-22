أيمن الشريعي: فوجئت بقرار اتحاد الكرة بحفظ شكوى انبي

أكد أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، استيائه الشديد من تنظيم بطولة الدوري المصري في ظل كثرة المؤجلات وعدم تساوى الفريق في عدد المباريات.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "ملف بطولة دوري الجمهورية 2003 تم غلقه من جانب اتحاد الكرة، ولم يغلق من طرف نادي إنبي، والاتحاد يملك القرار ومن حقي أن اتخذ الإجراءات التي تحفظ حقوق النادي".

وتابع: "أوراق قيد لاعب المصري سليمة، ولكن جوهر البيانات خاطئ لأن اللاعب يعيش بأوراق (شخصين)، لذلك فهو لاعب (مزور) وهذا أمر لا خلاف عليه.. وهناك جهات تحقيق مختصة لم يذهب إليها اتحاد الكرة، ولو كان ذهبوا لها كان سيتم ابلاغي بذلك".

وزاد: "فوجئت بأن اتحاد الكرة هو من قام بالتحقيق في شكوى انبي، وهو من أصدر قرارًا بالحفظ، ولا أعرف لماذا لم يتم التجاوب مع نادي انبي طوال 45 يومًا.. وأبلغوني بأن هناك مستندات رسمية لا يجوز الفصل فيها من جانبهم".

وأكد: "كلامي لن يتغير، اللاعب مزور ولن يتم اغلاق انبي سوى بتحقيق صالح النادي، سأظل أبحث عن حقوق إنبي".

وأشار إلى أنه يريد معرفة أسباب حفظ شكوى النادي من جانب اتحاد الكرة، ثم سيقوم باتخاذ بعض الإجراءات التي تحفظ حقوق النادي، ولن يتردد مطلقًا في اللجوء إلى الجهات التي تحفظ حقوق انبي، مبديا دهشته في عدم لجوء اتحاد الكرة إلى النيابة العامة في ظل وجود حالة تزوير واضحة.

وأتم: "أنا كمواطن مصري رصدت جريمة، كان يجب الإبلاغ عنها، وإلا أكون مقصر في حق بلدي".