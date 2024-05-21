هشام نصر يحفز لاعبي يد الزمالك بعد الفوز على الأهلي

حرص المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، على التوجه لغرفة ملابس الفريق الأول لكرة اليد، لتهنئة اللاعبين بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 29 -25، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على صالة حسن مصطفى، في ثاني لقاءات نهائي بطولة الدوري، الذي يقام بنظام Best of 3.

وشهدت مباراة "يد الزمالك" والأهلي، حضور مجلس إدارة القلعة البيضاء، حيث تواجد المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، و عمرو آدهم ومحمد طارق ونيرة الأحمر ورامي نصوحي، أعضاء المجلس.

وأشاد المهندس هشام نصر وأعضاء مجلس الإدارة، بالأداء الرجولي للاعبين والروح القتالية، ورغبتهم في تحقيق الفوز للحفاظ على فرصهم في التتويج بلقب الدوري.

ومن المقرر، أن يلتقي "يد الزمالك" مع الأهلي يوم الجمعة المقبل، على صالة حسن مصطفى، في ثالث لقاءات تحد بطل الدوري.

ويتكون الجهاز الفني لـ"يد الزمالك" من: حسن يسري رئيساً للجهاز، وإيهاب محسن مديراً فنياً، ومحمد رمضان هتلر مدرباً عاماً، ومحيي صلاح مدرباً لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيساً للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديراً إدارياً، ومحمد سامي أبو وردة إدارياً، ومحمد أشرف أخصائياً للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكاً، وعلاء الدين أحمد محللاً للأداء، ومحمد علي مسؤولاً للمهمات.