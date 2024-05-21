الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نهائي دوري المحترفين .. موعد قمة يد الأهلي والزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي،مساء اليوم الثلاثاء مع نظيره الزمالك، في ثاني لقاءات نهائي بطولة دوري المحترفين، الذي يقام بنظام Best of 3.
 

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وتنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم، وتقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، ويعتبرها الجهاز الفني في غاية الأهمية لتأكيد تفوقه في البطولة وحسم اللقب. 
حرص الإسباني ديفيد ديفيز خلال المران الذي أقيم أمس على التدريبات التخصصية والسرعة في إنهاء الهجمات والدفاع المنظم، مع شرح الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة السابقة للفريق.
وكان فريق رجال يد الأهلي قد فاز في المباراة الأولي على الزمالك بنتيجة 26-25، ضمن منافسات نهائي بطولة الدوري.

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