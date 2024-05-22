إعدام 40 كيلو فسيخ فاسد في حملة بالغربية

اكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، استمرار و تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كافة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، بقرى نهطاى وزفتى شارع فلسطين وميدان البرص وشارع البحروسوق السمك للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.

وخلال الحملات قامت مديرية الطب البيطري الطب البيطرى بالاشتراك مع التموين

باعدام 40كيلو فسيخ غير صالحة للاستهلاك الادمى لوجود عفن وحشرات وتم الإعدام بمعرفة الصحة وتحرير محضر ل30كيلو فراخ متبله بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الادمى بمطعم بشارع البحر وضبط اربع كيلو لانشون+3.800رنجه+800جرام كبده+نصف كيلو فراخ بانيه +72 عبوه زبادى فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الادمي بمحل شهير .

وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير 19محضر عدم وجود اشتراطات صحية و 14 محضرا عدم و وجود شهادة صحية بالاضافة الى محضرين غلق لوجود خطر داهم لمطعم ومخبز لوجود حشرات.

كما قامت مديرية التموين بتحرير 9محاضر عدم إعلان ومحضر بيع أزيد من التسعيرة للسجائر.

وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير 10 محاضر نقص اشتراطات و 8 محاضر اعدامات لجبن وحلاوه و12 قطعه كيك وزبادى وعسل نحل وعشره كيلو جبنه بيتزا و3.700لحوم كبده وسجق.

و قدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركه في الحملات التفتيشيه واكد على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائيه المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.