شبانة: الأهلي رسخ فكرة انه البطل الدائم لإفريقيا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن السيدة "ليلى عبداللطيف" خبيرة الأبراج والفلك، التي تنبأت بخسارة الأهلي أمام الترجي التونسي، جعل البعض يسخر من تلك التوقعات والتنبؤات قبل لقاء الإياب في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "جمهور الأهلي اعتبر أن ما تقوله ليلى عبداللطيف غير صحيح مطلقا، وتعرضت لهجوم شديد، لتخرج في أحاديث إعلامية وتنفي تصريحاتها بشأن المباراة مطلقا".

وأضاف: "ليلى عبداللطيف قامت بنفي الحديث مطلقا عن وجود توقعات لها بشأن لقاء الأهلي والترجي التونسي، لكنها يبدو أنها تراجعت عن كل التصريحات بعد الهجوم الجماهيري عليها من جانب جمهور الأهلي".

وأشار إلى أنها قامت بتكذيب كل التصريحات التي انتشرت في وسائل الاعلام التونسية مفبركة، وهو تراجع واضح من جانبها بعد غضب جمهور الأهلي.

وواصل: "جمهور الاهلي لديه (جبروت)، والفريق حقق انجازات كبيرة في دوري الأبطال خلال الخمس سنوات الأخيرة ووصل للنهائي القاري الخامس على التوالي، وفاز بثلاثة ألقاب واصبح قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب الرابع من خمسة، ورسخ الأهلي انه البطل الدائم وسيفوز على (الجن ابن العفريت) في النهائي".

وأكمل: "الأهلي رسخ فكرة انه البطل الدائم لدوري أبطال إفريقيا، وجمهور لديه جبروت كبير، جعل ليلى عبداللطيف تتراجع عن تصريحاتها، وأنا من مدرسة الثقة الكبيرة في لاعبي النادي الأهلي، ودائما أراهن على تفوقهم امام أي منافس في القارة، ومنبع الثقة هو الأداء والفنيات، وكذلك نبني كثيرا على تاريخ الأهلي والمواقف المشابهة، وتعامل لاعبي الأهلي القوي دائما في النهائيات".

وزاد: "لاعبي الأهلي يمتلكون شخصية قوية داخل الملعب، ومتمرسين دائما على خوض النهائيات، ومن الصعب أن يتخيل أحد فوز الترجي باللقب، لأن العدالة الدنيوية لأي كيان يجتهد هو تتويجه بالألقاب".