أحمد سليمان: الزمالك يعاني من الحسد والإدارة تتحمل فوق طاقة البشر (فيديو)

قال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريق الزمالك يعاني من الحسد، في ظل تركيز البعض مع النادي، خاصة وأن أحمد حمدي أصيب بقطع في الرباط الصليبي بعد إصابة محمود الونش ومحمد عبد الشافي، متابعًا أن الإدارة تتحمل فوق طاقة البشر من أجل القلعة البيضاء.

وأضاف أحمد سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»،أن الإدارة تتفاوض مع كل اللاعبين والمدربين الذين يستحق لهم أموال كغرامات وسيتم سداد كل الأموال، متسائلًا بعد المجلس السابق «الزمالك به 120 ألف عضوية حاليًا، أين أموال العضويات الخاصة بالنادي؟! أين الـ4 مليارات جنيه!!، الناس دي لازم تتحاسب».

واختتم" حسين السيد عضو مجلس الإدارة تبرع بمليون و200 ألف دولار للزمالك، بينما ممدوح عباس تبرع بالملايين للنادي، والذي لولا مساعداته لتورط النادي في الكثير من الأزمات، متابعًا «كل مرة يصلنا تبرع من ممدوح عباس ونقبل التبرع».

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مكاسب مالية ضخمة، بجانب الإيجابيات المعنوية، عقب تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي في إياب الدور النهائي للبطولة، التي أقيم على استاد القاهرة الدولي بهدف دون رد، ليحصد الفريق اللقب بقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد الخسارة في لقاء الذهاب في المغرب بهدفين لهدف.

لا ننسى ان لقب الكونفدرالية، ستجلب أيضاً جائزة مالية إضافية، تترقبها إدارة نادي الزمالك، بخلاف المليوني دولار، وهي مكافأة بطولة كأس السوبر الافريقي 2024.

الزمالك يترقب مكافأة بطولة كأس السوبر الافريقي 2024



وضمن الفارس الأبيض حصد جائزة مالية أخرى من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك من خلال المشاركة في كأس السوبر الأفريقي، بصفته بطل الكونفدرالية الأفريقية، ليترقب مواجهة مع بطل دوري أبطال أفريقيا، وهو الطرف الذي يتحدد يوم السبت المقبل، بين الأهلي والترجي التونسي.



ورصد كاف، جوائز مالية للمشاركين في لقب كأس السوبر الأفريقي، وهو ما ضمنه الزمالك حتى لو خسر اللقاء، حيث سيحصد الفائز بلقب السوبر 500 ألف دولار، في حين يحصد الوصيف 250 ألف دولار، ليضمن الفريق جائزة مالية، بغض النظر عن النتيجة التي تسفر عنها المباراة.

هذه الجوائز، أصبحت مخرجاً مثالياً، لإدارة الزمالك، التي وجدت نفسها في مواجهة تحديات مالية متزايدة، عن طريق تراكم المستحقات المالية للنادي لصالح اتحاد الكرة المصري، والتي تقدر بنحو 15 مليون جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه الزمالك أزمة مالية عميقة تؤثر على استقرار النادي والفريق واستمراريته في المنافسة محلياً وقارياً، وهي مشكلة المستحقات المتأخرة، بالتالي، يبحث مجلس إدارة النادي عن عدة خيارات تمويلية أو إمكانية تأجيل السداد لفترة من الوقت.

ورغم كافه تلك الصعاب المادية، تمكنت إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب من تسوية عدد من القضايا التي تسببت في إيقاف القيد لفريق كرة القدم، والتي بلغ عددها 14 قضية، بعد مفاوضات طويلة وصعبة، كلفت النادي قرابة 2.5 مليون دولار.

كان الزمالك قد نجح في الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه، وحصد جائزة مالية مليونية، وهي مكافأة ينتظرها مجلس إدارة نادي الزمالك، خاصة وان النادي يحتاج الى كل دولار، للمساهمة في فك إيقاف القيد على نادي الزمالك والتى قررها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.