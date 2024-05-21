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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تقارير.. نجم نهضة بركان على رادار الزمالك

ياسين البحيري لاعب
ياسين البحيري لاعب نهضة بركان

دخل ياسين البحيري لاعب وسط فريق نهضة بركان المغربي دائرة إهتمامات مسؤولي نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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وكشفت صحيفة “المنتخب ” المغربية أن ياسين البحيري يحظى بمتابعة من نادي الزمالك طوال الفترة الماضية الا أنه لم يتقدم بعرض لضم اللاعب حتى الآن.

ولفت البحيري الأنظار خلال مواجهة نهضة بركان أمام الزمالك في نهائي بطولة الكونفدرالية بسبب أداءه الجيد اضافة للقطته الرائعة مع نبيل دونجا لاعب الزمالك.

وكان الزمالك قد توج بطلاً للكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان بهدف نظيف في اياب النهائي.

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