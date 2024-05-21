أشعل النار بمسكن والدة صديقه.. الحبس سنة لعامل في دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالحبس سنة مع الشغل لإتهامه بإشعال النار في مسكن والدة صديقه انتقامًا منه في دار السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «أحمد.ي.ع»، 26 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بوضع النار عمدًا بالمسكن الخاص بالمجني عليها منى عبد النبي والمملوك للمجني عليها هاجر محمد بأن أوصل مصدر حراري سريع ذو لهب بمحتويات المسكن فأضرمت النيران به.

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم أداة «قداحة» بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية.

وأوضحت منى عبد النبي، 61 سنة، ربة منزل، المجني عليها في شهادتها أنه حال تواجدها خارج مسكنها ورد إليها اتصال هاتفي من جارتها مفاده إبلاغها قيام المتهم بإضرام النيران بمسكنها وأضافت أنه على أثر خلافات سابقة فيما بين نجلها وبين المتهم قام المتهم بإضرام النيران بداخل الشقة محل سكنها مما نجم عنه تلفيات بمحتويات المسكن.