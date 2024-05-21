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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نهائي دوري اليد.. تعادل مثير بين الأهلي والزمالك في الشوط الأول

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

إنتهت أحداث الشوط الأول من المباراة المثيرة بين الأهلي والزمالك في ثاني مواجهات نهائي دوري اليد لموسم 2023-2024 بالتعادل بين الفريقين.

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موعد مباراة الأهلي والزمالك في ثاني مواجهات حسم دوري اليد

وأنهى الأهلي الشوط الأول للمباراة بنتيجة  14-14  بعدما كان الأهلي متقدماً في بداية الشوط بفارق 5 أهداف.

وشهدت احداث شوط المباراة الأول تلقي ثنائي الأهلي ابراهيم المصري وياسر سيف البطاقة الحمراء.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد فاز في المباراة الأولي على الزمالك بنتيجة 26-25، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري المحترفين  الذي يقام بنظام Best of 3.

ويحتاج الأهلي للفوز بمباراة اليوم ليتوج رسمياً باللقب دون الحاجة لخوض مباراة ثالثة فاصلة.

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