نهائي دوري اليد.. تعادل مثير بين الأهلي والزمالك في الشوط الأول

إنتهت أحداث الشوط الأول من المباراة المثيرة بين الأهلي والزمالك في ثاني مواجهات نهائي دوري اليد لموسم 2023-2024 بالتعادل بين الفريقين.

وأنهى الأهلي الشوط الأول للمباراة بنتيجة 14-14 بعدما كان الأهلي متقدماً في بداية الشوط بفارق 5 أهداف.

وشهدت احداث شوط المباراة الأول تلقي ثنائي الأهلي ابراهيم المصري وياسر سيف البطاقة الحمراء.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد فاز في المباراة الأولي على الزمالك بنتيجة 26-25، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري المحترفين الذي يقام بنظام Best of 3.

ويحتاج الأهلي للفوز بمباراة اليوم ليتوج رسمياً باللقب دون الحاجة لخوض مباراة ثالثة فاصلة.