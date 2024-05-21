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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إبراهيم عيسى: الفكر العربي في حل القضية الفلسطينية منهج "فاشل"

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على التحركات العربية والتفكير والجهود المبذلة بشأن الوصول لحل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين المحتلة، موضحًا أن طريقة التفكير العربية بشأن القضية الفلسطينية طريقة ومنهج "فاشل"، ولابد أن نغير هذه الطريقة في التفكير ونعتمد على المعيار العملي.

 

وشدد "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، على أن أن هناك حالة من الإنكار العربي والذي يصل لحد الإنكار المرضي بشأن القضية الفلسطينية، موضحًا أن العقل العربي مريض بالإنكار ويعيش أسير أحلام وليس أفكار والعقل العربي "تاه وغير قادر على العودة مرة أخرى"، موضحًا أنه لابد أن نغير التفكير من التفكير المتطرف والإسلامي اليساري الناصري إلى التفكير الليبرالي المعتدل.

 

وأوضح أنه في حالة عدم الاعتماد على طريقة التفكير الليبرالي المعتدل من أجل الوصول لحل في القضية الفلسطينية، موضحًا أن طريقة تفكيرنا في القضية الفلسطينية "طافحة" على طريقة تفكيرنا في حل كل مشاكلنا، الجميع في الوطن العربي يعلق "شمعته" دائمًا على القضية الفلسطينية.

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