في يومه العالمي.. 6 تغيرات صحية تحدث للجسم عند شرب الشاي

يصادم اليوم الإحتفال باليوم العالمي للشاي الذي يوافق 21 مايو من كل عام، ذلك المشروب الذي يحتل مكانة خاصة في ثقافات مختلفة حول العالم لعدة قرون، فهو ليس مجرد مشروب، بل يحمل مجموعة من الفوائد الصحية الهامة وفقًا لما ذكره موقع "أنديا".

فوائد الشاي

أولًا، يُعتبر الشاي مقاتلاً للسرطان، حيث تشير الأبحاث إلى أن تناول الشاي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، خاصة لأولئك الذين يمتلكون تاريخًا عائليًا بالمرض.

ثانيًا، يعزز الشاي جهاز المناعة، حيث تظهر الدراسات أنه يمكن للشاي تعزيز أداء الخلايا المناعية، مما يساعدها على محاربة الأمراض بشكل أكثر فعالية.

وفيما يتعلق بالصحة العظمية، فإن الشاي قد يساهم في حماية العظام، وفقًا للدراسات التي أجريت على الحيوانات، حيث يُظهر الشاي الأخضر خاصة قدرة على منع فقدان العظام.

بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الشاي شريكًا مفيدًا في عملية فقدان الوزن، ويمكن أن يُساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وتؤكد الأبحاث على العلاقة بين شرب الشاي وصحة القلب، حيث يُظهر الشاي قدرة على الحفاظ على صحة القلب وتقليل خطر الأمراض القلبية.

وأخيرًا، يحتوي الشاي على مضادات الأكسدة التي تساهم في تقليل الالتهابات وتحمي الخلايا من التلف الناجم عن الجذور الحرة المسببة للإجهاد التأكسدي.

بهذه الفوائد الصحية المتعددة، لا يمكن إنكار أهمية شرب الشاي في الحفاظ على الصحة والعافية العامة.