صعود سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل عند إغلاق تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 21 مايو، في بورصة موسكو إلى مستوى 90.0700 روبلاً، بانخفاض قدره 68.00 كوبيكاً، مقارنة بمستواه عند إغلاق اليوم السابق.

الروبل الروسي

وعلى نفس المنوال ايضاً تراجع سعر صرف اليورو، مسجلا 97.9350 روبلاً، بانخفاض قدره 69.00 كوبيكاً, كما هبط سعر صرف اليوان الصيني بواقع 8.30 كوبيكات ليصل إلى 12.4200 روبلاً.

بورصة موسكو

بورصة موسكو

تراجع مؤشر بورصة موسكو عند إغلاق اليوم بواقع 49.35 نقطة، ما نسبته 1.423%، مقارنة بإقفال التداول السابق ليبلغ 3418.74 نقطة.

وهبط مؤشر RTS إلى مستوى 1192.01 نقطة، بمقدار 12.09 نقطة، أي بنسبة 1.004%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق.

استقرار الدولار وسط ترقب لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

الدولار

سجل الدولار استقراراً بشكل عام، وسط ترقب المتعاملين لمزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية في أعقاب تصريحات حذرة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، رغم ظهور علامات تشير لتباطؤ التضخم.

واستقر الين الياباني عند 155.74 للدولار، مع ترقب المتعاملين لأي مؤشرات على تدخل حكومي. وتحركت العملة في نطاقات ضيقة خلال جلستي التداول الماضيتين بعد بداية مضطربة لشهر مايو في أعقاب تدخلات مشتبه بها من طوكيو لدعم الين.

وارتفع اليورو 0.13% إلى 1.08825 دولار، ليقترب من أعلى مستوى في شهرين تقريبا عند 1.0895 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 20% حتى الآن في شهر مايو لتتجه نحو تسجيل أقوى أداء شهري منذ نوفمبر.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 104.44. ويتجه المؤشر، الذي انخفض 1.7% هذا الشهر، إلى تسجيل أضعف أداء شهري له هذا العام.

ولامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له خلال شهرين عند 1.2711 دولار قبل تقرير التضخم المهم في المملكة المتحدة المقرر صدوره يوم الأربعاء. وتتوقع الأسواق تخفيضات بمقدار 56 نقطة أساس من بنك إنجلترا على أن يكون التخفيض الأول في يونيو.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.18% إلى 0.67055 دولار أميركي ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أشهر، في حين تداول الدولار النيوزيلندي في أحدث تعاملات عند 0.61295 دولار أميركي قرب أعلى مستوى في شهرين .