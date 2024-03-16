مصر للطيران تشارك فى بورصة برلين 2024

شاركت الشركة الوطنية مصر للطيران بجناح خاص بمعرض بورصة برلين ITB Berlin المعرض العالمى الرائد فى مجال السفر والسياحة بمشاركة وفود أكثر من 165 دولة وعدد من ممثلى كبرى وكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات فى العالم، وبحضور المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار محمد موسى، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وخلال مشاركته فى فعاليات المعرض، أوضح المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن المعرض سلط الضوء هذا العام على مفهوم السياحة الثقافية وسفر الأعمال وقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض باعتبارهم من أقوى الصناعات المؤثرة إيجابياً فى تنمية وتنشيط قطاعى السياحة والطيران، هذا بالإضافة إلى التحول الذى تشهده صناعة السياحة والطيران على الصعيد العالمى باعتبارها مصدر أساسى داعم للاقتصاد القومى للبلاد.

ومن جانبه أكد الطيار محمد موسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه حرص على المشاركة الإيجابية والفعالة لمصر للطيران فى المعرض مشيراً إلى عقد اجتماعات تنسيقية بجناح مصر للطيران مع عدد من وكلاء السياحة ومنظمي الرحلات الدوليين، سواء من الجانب الألمانى أو العالمى مثل Trends Tours وPhoenix إلى جانب بعض المسئولين بمطارات ميونخ وهامبورج الدولية لبحث سبل جذب ونقل مزيد من السائحين الألمان إلى المدن المصرية خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن مصر للطيـران تقوم بتشغيل رحلة يومية إلى كل من ميونخ وبرلين وفرانكفورت وخمس رحلات أسبوعية إلى دوسلدورف.