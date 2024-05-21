حقهم يفرحوا.. تامر أمين يهاجم منتقدي الاحتفالات الزمالكاوية بالكونفدرالية (فيديو)

استنكر الإعلامي تامر أمين، غضب البعض من فرحة الزمالك الزائدة بالفوز ببطولة الكونفدرالية، قائلا: “الناس ليه مستغربة فرحة نادي الزمالك الكبيرة وجماهيره بالفوز بالكونفيدرالية الأفريقية، من حق نادي الزمالك الفرحة بالفوز بتلك البطولة”.

الزمالك خلال الفترة الأخيرة كان يعاني بسبب التخبط الإداري

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم أن الزمالك خلال الفترة الأخيرة كان يعاني بسبب التخبط الإداري، وابتعاده عن منصة التتويج بالبطولات.

وأضاف تامر أمين: " يجب أن ندفع ونشجع ونساند ونحيى الحالة الإيجابية بين ناديي الأهلي والزمالك منذ شهور، خاصة بعد تواجد مجلس الإدارة الجديد لنادي الزمالك بقيادة حسين لبيب، معلقا "أرجوكم لا تفسدوها ومتكونوش بنزين على النار".

أهدى نادي الزمالك ، لقب بطولة الكونفدرالية إلى روح الراحل محمد مدحت المعد البدني للفريق الأبيض ، والذي رحل عن الفريق الأسابيع الماضية بصورة مفاجئة.



وقال النادي الأبيض عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي :" إلى روحك الغالية" ناشرًا صورته.

على صعيد آخر ، وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، برنامجاً استشفائياً وبدنياً خاصاً لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة نهضة بركان المغربي الأخيرة في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقامت هذه المجموعة بأداء بعض التدريبات التأهيلية والاستشفائية داخل أرضية الملعب، دون المشاركة في باقي فقرات المران الجماعي بناء على قرار الجهاز الفني خوفاً من تعرضهم للإجهاد.