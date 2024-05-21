ثقافة الفيوم تناقش تداعيات الزيادة السكانية على التنمية

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والورش الفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك نظمت مكتبة قلمشاه الفرعية محاضرة بعنوان تداعيات الزيادة السكانية على التنمية، تحدثت فيها فاطمه محمد عبد الجواد رئيس قسم التمريض بقلمشاه عن مفهوم الزيادة السكانية ومخاطرها وغياب الوعي بذلك حيث يتزايد السكان مع عدم تزايد الموارد والامكانيات، والأزمة في الزياده المفرطة في عدد السكان وتهتم أجهزة الدولة المختلفة لإيجاد حلول منها مبادرات تنظيم النسل لتنظيم الحمل المتكرر وتوفير مسافات بينيه بين الولادات وضروره التناسب بين دخول الأسر وعدد أفرادها كما أنه لابد من التناسب بين الإنتاج والدخل القومي للدوله وعدد أفرادها، كما أن الزيادة السكانية تلتهم المشروعات القومية والتنموية.

ونفذت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة يوم ثقافي ترفيهي تضمن اكتشاف مواهب، ومسرح عرائس واستعراض عن فلسطين تنفيذ الأطفال، بإشراف هناء حسن فرج، بينما عقدت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم حوار مفتوح حول تعديل السلوكيات، أدارته عايده صدقي يوسف بالتعاون مع مكتب الخدمه الاجتماعية ادارة غرب الفيوم التعليمية.

وشهدت مكتبة سيلا الفرعية حوار مفتوح بعنوان إيدى فى إيدك حول ثقافة التعاون والمشاركة تحدثت فيها حنان عبدالله أمينة مكتبة سيلا عن العمل الجماعي هو وسيلة نحقق من خلالها أهدافنا وننجز بها أعمالنا، ومن دون تلك الوسيلة يصبح من الصعب أن ننجز، فتحقيق الأهداف يحتاج لأيادي الجميع، لأن اليد الواحدة لا تصفق، ويد الله مع الجماعة.

حوار مفتوح بعنوان الصداقة وأثرها على السلوكيات بفرع ثقافة الفيوم

وعقدت مكتبة مطرطارس الفرعية حوار مفتوح بعنوان الصداقة وأثرها علي السلوكيات" وأدار الحوار لبني ممدوح أحمد، تحدثت أن المجتمع يتكون من عدة علاقات، وتعتبر من أعظم الروابط والعلاقات الإنسانية التي يحتاج الإنسان إلى وجودها بحياته فهي عبارة عن رابطة المودة والإخلاص بين شخصين أو أكثر ودائما ما يحتاج الإنسان إلى مثل هذه العلاقات، والصحبة أما أن تكون صالحه وبها يصلح حال الإنسان والمجتمع وقد تكون صداقه السوء وقد تضر بالمجتمع من حيث ممارسة السلوك في الشارع، ومن أبرز سمات الصداقة أنها تساعد علي بناء الثقة بالنفس والدفع دائما إلى النجاح.

كما شهدت المكتبة ورشة فنية من الفوم بالتعاون مع قسم التمكين الثقافي إشراف وتدريب سناء محمد قناوي، إلى جانب ورشة أشغال يدوية لتعليم أساسيات الكروشيه بالتعاون مع قسم الجمعيات الثقافية إشراف وتدريب أماني عبد التواب مسئولة القسم، بينما نظم نادى المرأة بقصر ثقافة الفيوم ورشة لتعليم غرز التريكو لعمل فستان صيفي.