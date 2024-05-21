موعد مباراة الأهلي والزمالك في ثاني مواجهات حسم دوري اليد

ينتظر عشاق كرة اليد المصرية قمة من العيار الثقيل ستجمع بين الأهلي والزمالك في ثاني مواجهات نهائي دوري المحترفين لكرة اليد.

وتندرج المباراة تحت نظام "البلاي أوف" والذس سقتضي بمواجهة الفريقين 3 مباريات لتحديد بطل دوري اليد للمحترفين هذا الموسم.

وحدد اتحاد اليد المصري مواعيد مباريات "البلاي أوف" في أيام 17 و21 و24 لنهائى دورى المحترفين للرجال.

ونجح الأهلي في حسم المواجهة الأولى بفوز قاتل على الزمالك بفارق هدف بنتيجة 26/25.

وتقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، في دوري المحترفين لكرة اليد، على مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المباراة عبر فضائية أون تايم سورتس 2 ويتولى مهمة التعليق على المباراة المعلق الرياضي خالد خيري.