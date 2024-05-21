رئيس مياه الفيوم يستقبل المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسف

استقبل المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، السفير الدكتور كريس كرومونزى المدير الإقليمي لبرنامج المياه والاصحاح البيئى بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، بمقر محطة تنقية مياه الشرب بقحافة لإستعراض سبل التعاون المشترك بين الشركة والمنظمة على مدار سنوات متواصلة بهدف خدمة المجتمع الفيومي.

رافقه في الحضور الدكتور ايهاب عبدالعزيز جبريل مدير برنامج المياه والاصحاح البيئى بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والدكتور ريمون شكرى المسئول الميدانى بمنظمه اليونيسف و الدكتورة اماني قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم و ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم ، واللواء أشرف عبد الحفيظ مدير عام الإدارة العامة للأمن.

وأشاد المهندس محمد عبدالجليل بالمجهودات والدعم المادى والفنى الذى تقدمه منظمة اليونيسف، فى عدة مجالات تخدم أهداف الشركة ورسالتها وتحقق رؤيتها في استدامة وتوفير الخدمة للأسر الأولى بالرعاية، من خلال توصيلات مياه الشرب والصرف الصحي التى تستهدف آلاف الأسر الأولى بالرعاية وتقسيط المقايسات على مدار 24 شهراً بدون فائدة وبأقل تكلفة.

وأعرب عن الدور المجتمعي الذى تقوم به الشركة الذى يساهم في رفع العبء عن كآهل الأسر البسيطة، وقد تم تنفيذ ما يقرب من 1500 توصيلة ما بين مياه شرب وصرف صحي، داخل قرى وعزب مراكز المحافظة يتم متابعتها ميدانيا أولا بأول من جانب المنظمة، وما تم تنفيذه وتوصيله للأسر الأولى بالرعاية على أرض الواقع للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

نشر الوعى المائى والبيئى

وأضاف أن منظمة اليونيسف، تعمل على محور مهم جدا ألا وهو نشر الوعى المائى والبيئى والصحى وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه لدى تلاميذ المدارس من خلال 6 رسائل رئيسية لمشروع صحتهم مستقبلهم.

ويستهدف نحو 177 ألف تلميذ داخل 150 مدرسة بالإدارات التعليمية داخل المحافظة من أجل خلق جيل واعى لديه من المهارات والسلوكيات الصحيحة تجعله قادرا على الحفاظ على مقدرات ومقومات الدولة، وعدم الأضرار بالبنية التحتيه بجانب تنفيذ مجموعة من الأنشطة التفاعلية والعروض الفنية التي تساهم في ترسيخ مفهوم الترشيد.

وفى نهاية اللقاء قدم رئيس الشركة درع الشركه لمنظمة اليونيسف تقديرا وعرفانا واعترافا بمجهوداتها للوصول، للفئات الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم مثمنا دورها الفعال والبناء فى توفير أوجه الدعم مطالباً بزيادة وتوفير الدعم اللازم لتحقيق وتعظيم الاستفادة فى التوسع في توصيلات مياه الشرب وزيادة الوعى المائى داخل المدارس.

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