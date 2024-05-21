أول تعليق من ماندو العدل على حالته الصحية بعد إصابته بجلطة فى القلب

حرص المخرج ماندو العدل على طمأنة جمهوره بشان حالته الصحية، وذلك بعد إصابته مؤخرًا بجلطة فى القلب.

وكتب ماندو العدل على صفحة التواصل الاجتماعى قائلًا: متشكر جدا لكل الناس اللى دعولى ولكل اللى زارنى وكل اللى بعتلى رسالة يتطمن عليا، تجربة صعبة لكن الحمد لله ربنا عداني منها الحمد لله على كل شىء.

وكان تعرض المخرج ماندو العدل مؤخرًا لأزمة صحية نقل على إثرها إلى إحدي المستشفيات، وتبين اصابته بجلطة فى القلب.

ونشر "ماندو" على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" صور وعلق قائلاً: "الحمد لله جلطة في القلب و ربنا سترها، شكرا يارب علي كل حاجة".

ع الزيرو

وكان حقق فيلم “ع الزيرو” آخر أعمال ماندو العدل نجاحًا كبيرًا، وهو بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف د. مدحت العدل ومن إنتاج شركة العدل جروب.

ويقدم رمضان خلال أحداث الفيلم حمزة دراجون" ومعه مريم (نيللى كريم) الطفل يوسف، حيث يعمل دراجون دى جى في الأفراح.



قصة الفيلم

ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.



أبطال الفيلم

فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

أما فى الدراما فكان مسلسل "عملة نادرة" فتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.