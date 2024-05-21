غدًا.. محاكمة سائق قتل شخصا طعنا بالسكين في شبرا الخيمة

تستأنف محكمة جنايات شبرا الخيمة، غدًا محاكمة سائق قتل شخصا طعنا بالسكين أثر مشادة كلامية بينهما في شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

تضمن أمر احالة المتهم ويدعى «عمرو.ع» 27 سنة سائق إلى محكمة الجنايات لأنه في غضون شهر يوليو 2023 قتل المجني عليه «احمد.م.ن» بغير سبق إصرار ولا ترصد على إثر مشادة كلامية فيما بينهما فقام المتهم بإشهار سلاحًا أبيض «سكين» وقام بطعنة فأحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

في سياق متصل أضاف أمر الإحالة أن المتهم احرز سلاح أبيض عبارة عن «سكين» بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية

في وقت سابق تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بوقوع مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه إثر مشادة كلامية بينهما فقام المتهم بإخراج سكينه من طيات ملابسه وسدد عدة طعنات للمجني عليه قاصد إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أدت لوفاته.

محاكمة المتهمين بقتل مدرب كمال أجسام بالقليوبية

كما تنظر محكمة جنايات بنها، جلسة 1 يوليو ، قضية محاكمة عامل ونجليه لاتهامهم بقتل شاب في مشاجرة نشبت بينهم، بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية، لجلسة اليوم الأول من دور شهر يوليو المقبل للمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين «أشرف ش ا» 52 سنة عامل ونجليه «شوقي أ ش» 24 سنة و«يوسف أ ش» 19 سنة قاموا في غضون شهر أكتوبر 2023 بقتل المجنى عليه عاصم عماد أحمد عبيد عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد على إثر مشادة بين المتهمين والمجنى عليه فقاما المتهمين الأول والثاني بطعن المجنى عليه بالسكين فأحدثا إصابته التي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة وبحوزته أداة اعتداء «عصا»، على النحو المبين بالتحقيقات.

أضاف أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين أبيضين «سكينين» وأداة اعتداء «عصا» دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.