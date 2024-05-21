عامل ينهي حياة زوجته بأسطوانة بوتاجاز بسبب الخلافات الزوجية

تعدى عامل فراشة على زوجته بالضرب المبرح بمنطقة النبراوى بمنطقة ابوزعبل التابعة لمركز الخانكة وبعد وصلة تعذيب تعدى عليها باسطوانة بوتاجاز مما أدى إلى إصابتها بأنحاء جسدها وتهشم رأسها من الخلف، تم تحويل الجثة للمستشفى، والقبض على المتهم.

وأمرت النيابة بالتصريح بالدفن عقب إنتهاء التقرير الطبى بمعرفة الطبيب الشرعى لبيان أسباب الوفاة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد خليفة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بوفاة سيدة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة ل" إسراء ل. س" 27 عاما، كوافيرة، ومقيمة النبراوى التابعة لدائرة المركز .

وقالت والدة المجنى عليها، أن نجلتها متزوجة منذ 9 سنوات، ولديها طفلين " ساندى، وعدى"، واتهمت زوجها " عصام ع ع" عامل فراشة، بالتسبب فى وفاة نجلتها حيث انه دائم التعدى عليها وتعذيبها.

تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتعدى عليها بالضرب أسفر عن اصابتها فى انحاء جسدها وضربها بأنوبة بوتاجاز من الخلف تسبب فى كسر الجمجمة ووفاتها فى الحال، مؤكدا فى اعترافاته أنه لا يتعاطى أى مواد مخدرة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.