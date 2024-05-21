الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزيرا خارجية الأردن وإيرلندا يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

الأردن وإيرلندا
الأردن وإيرلندا

بحث الأردن وإيرلندا تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وسبل إيقاف المعاناة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي تنتجها الحرب المستعرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

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بلينكن: نعمل على تحرير الرهائن والسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة بمساعدة مصرية

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الوزراء الفلسطيني يدين تصاعد هجمات جيش الاحتلال ومُستوطنيه في غزة والضفة الغربية

 

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، من وزير الخارجية الإيرلندي ميهال مارتن.

وأكد الصفدي، ضرورة تكثيف الجهود لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية؛ وبما يضمن حماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وشدد الصفدي على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمنظمات الدولية والإغاثية ولموظفيها؛ ليتمكنوا من القيام بواجبهم الإنساني في تقديم المساعدات للفلسطينيين، وتأمين الحماية اللازمة لقوافل المساعدات. 

وثمّن الصفدي، موقف إيرلندا الداعم لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وفقاً لحل الدولتين الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولتهم المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها ⁧‫القدس⁩ الشرقية.

من جانبه ثمن مارتن - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية - الجهود التي تبذلها المملكة للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

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