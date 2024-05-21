رئيس جامعة بنها يتفقد القافلة الطبية المتكاملة بمركز شباب قلما

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، فعاليات القوافل المتكاملة التى نظمتها الجامعة بمركز شباب قلما بإدارة قليوب، وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة لخدمة أهالى قرى محافظة القليوبية، والتى تأتى ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

ورافقه في الجولة، الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمنسق العام للفعاليات.

وبمشاركة مديريتى الزراعة والطب البيطري بالقليوبية، والدكتورة أماني عباس عميد كلية الطب البيطري ، والدكتورة نهاد البرقي وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة نرمين عدلي وكيلة كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ايهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني شحته وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني زكريا وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور أشرف عواد وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وعدد من أساتذة الكليات المشاركة بالقوافل ، دعاء نبيه مدير إدارة شباب قليوب واعضاء مجلس إدارة المركز .

وفى هذا الصدد، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي ، رئيس جامعة بنها، أن استمرارية إطلاق الجامعة للقوافل المتكاملة يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، مشيرا إلي أن الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمي فحسب بل يمتد دورها بالسعي دائما إلي توجيه إمكاناتها وكوادرها لخدمة المجتمع المحيط.

ومن جانبه ، أعرب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، عن سعادته بأولى فعاليات بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة بنها ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، والذى ياتى تأكيدا على الدور المجتمعى لمراكز الشباب وفقا لاستراتيجية الوزارة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة بجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية والتعاون والتشبيك مع كافة مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف ورؤية مصر نحو التنمية المستدامة.

وفى ذات السياق ، أشار الدكتور السيد فودة، إن القوافل المتكاملة شارك فيها أساتذة متخصصين من كليات الطب البشري والتمريض والطب البيطرى والزراعة والعلوم والتربية والآداب والتربية النوعية والتربية الرياضية وذلك لتنظيم ندوات توعوية وارشادية في التخصصات المختلفة.

يذكر أن القافلة الطبية شارك فيها أطباء من كلية الطب في تخصصات المختلفة ، وتم الكشف وصرف العلاج مجانا على الحالات ، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ، كما شارك فى القافلة البيطرية عدد من الأطباء البيطريين بالمستشفى البيطرى التعليمى بالكلية ، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم وتم الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد من الحالات البيطرية المتنوعة.