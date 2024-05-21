فيديو.. استغاثة أم لوزير التعليم العالي: "ارجوكوا انقذوا مستقبل بنتي من الضياع"

ناشدت المواطنة هالة لويز، والدة مريم أشرف موريس، الطالبة بكلية الآداب جامعة حلوان، وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، بإنقاذ مستقبل نجلتها من الضياع، وذلك بعد خسارة عامين من عمرها دون جدوى.

بدأت المشكلة من موظف في مكتب التنسيق، وجه الطالبة وأسرتها لإمكانية التحويل من كلية البنات جامعة عين شمس بعدما وقع الاختيار عليها طبقا لجواب الترشيح، لإمكانية التحويل إلى جامعة حلوان بواقع ورقة غير رسمية أعطاها للطالبة حتى تتقدم بها إلى كلية الآداب جامعة حلوان.

وبالفعل تقدمت الطالبة إلى كلية الاداب جامعة حلوان، والتحقت بقسم الجغرافيا، لتتقدم بعد ذلك إلى طلب تحويل إلى قسم التاريخ، ولكن قالت لها إحدى الموظفات إنها مقيدة بقسم الجغرافيا، وبالفعل دفعت الطالبة المصروفات ودخلت الامتحانات في قسم الجغرافيا لمدة عامين، رفضت خلالهما إدارة الكلية استخراج كارنية للطالبة دونًا عن زملائها.

وبعد مرور عامين في الكلية اكتشفت الطالبة ان اسم مقيد في قسم التاريخ، وغير مقيدة في قسم الجغرافيا، لتكتشف بعد ذلك انها غير مقيدة من الأساس في جامعة حلوان، ومكانها لازال محجوز في كلية البنات جامعة عين شمس.

واختتمت ولية أمر الطالبة مريم أشرف موريس: بناشد الوزير احنا مش عارفين دلوقتي بنتي موجودة في أي كلية وأي جامعة، انقذوا بنتي ومستقبلها ارجوكوا.

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