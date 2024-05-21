انخفاض صافي الأصول الأجنبية لـ بنك الكويت المركزي 4.3%

كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 21 مايو، انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنك بنسبة 4.3% على أساس سنوي ليصل إلى ما يعادل 13.51 مليار دينار (44.1 مليار دولار) في أبريل/ نيسان الماضي، وارتفاعها 3.1% مقارنة مع مارس/ آذار حين سجلت 13.11 مليار دينار.

بنك الكويت المركزي

وأظهرت النشرة الإحصائية النقدية الشهرية بنك الكويت المركزي أن إجمالي أصول البنك انخفض بما يصل نسبته نحو 4.7% على أساس سنوي ليصل إلى ما يعادل نحو 13.68 مليار دينار في أبريل/ نيسان بينما ارتفع 3.3% مقارنة مع مارس/ آذار حين بلغ 13.25 مليار دينار.

ووصلت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بنهاية شهر أبريل إلى مستوى نحو 15.088 مليار دينار (49.259 مليار دولار)، بنمو بلغ نسبته نحو 2.74% عن مستواها في مارس/آذار 2023 البالغ 14.685 مليار دينار (47.944 مليار دولار).

وفيما يتعلق بالبنوك الكويت المحلية، أوضح البنك المركزي ارتفاع إجمالي أصولها بما يصل نسبته نحو 0.2% على أساس شهري في أبريل/ نيسان ليصل إلى مستوى نحو 87.83 مليار دينار.

وأشارت نشرة بنك الكويت المركزي إلى ارتفاع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في الكويت بما يصل نسبته نحو 3.34% في أبريل.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، على انخفاض مؤشرها العام 13.68 نقطة ليبلغ مستوى 7138.55 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.19 %.

وجرى تداول 323.6 مليون سهم عبر18897 صفقة نقدية بقيمة 5ر58 مليون دينار (نحو 178.4 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7.51 نقاط ليبلغ مستوى 5976.48 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.13 % من خلال تداول 180 مليون سهم عبر 9122 صفقة نقدية بقيمة 18.2 مليون دينار (نحو 55.5 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 19.96 نقطة ليبلغ مستوى 7791.36 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.26 % من خلال تداول 143.5 مليون سهم عبر 9775 صفقة بقيمة 40.3 مليون دينار (نحو 122.9 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) 13.36 نقطة ليبلغ مستوى 5811.09 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.23 % من خلال تداول 72.7 مليون سهم عبر 3781 صفقة نقدية بقيمة 8.7 ملايين دينار (نحو 26.5 مليون دولار).