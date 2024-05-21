بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 21-5-2024، ليغلق مؤشرها العام مرتفعًا بنحو 13.68 نقطة ليبلغ عند مستوى 7138.55 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.19%.

وجرى تداول 6ر323 مليون سهم عبر18897 صفقة نقدية بقيمة 5ر58 مليون دينار (نحو 4ر178 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 51ر7 نقاط ليبلغ مستوى 48ر5976 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 13ر0 % من خلال تداول 180 مليون سهم عبر 9122 صفقة نقدية بقيمة 2ر18 مليون دينار (نحو 5ر55 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 96ر19 نقطة ليبلغ مستوى 36ر7791 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 26ر0 % من خلال تداول 5ر143 مليون سهم عبر 9775 صفقة بقيمة 3ر40 مليون دينار (نحو 9ر122 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) 36ر13 نقطة ليبلغ مستوى 09ر5811 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 23ر0 % من خلال تداول 7ر72 مليون سهم عبر 3781 صفقة نقدية بقيمة 7ر8 ملايين دينار (نحو 5ر26 مليون دولار).

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.841 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 27224 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 33360 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 11719 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5912 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 8550 نقطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 27404 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 33582 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 11799 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 5928 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 8588 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 6868 نقطة.