مدى تأثير مكيفات الهواء على الصحة

يستخدم الكثيرون في أيام الطقس الحار والدافئ مكيفات الهواء من أجل تبريد وتحسين رطوبة الهواء داخل المنزل.

ولكن الدكتورة يلينا مالينيكوفا، رئيسة قسم علم الفيروسات في الأكاديمية الطبية الروسية، تحذر من الاستخدام غير العقلاني لمكيفات الهواء، لأنه حتى في الصيف يمكن الإصابة بالمرض.

وتشير إلى أن التبريد وانخفاض حرارة الجسم يساهم في تطور العدوى البكتيرية، التي مصدرها يمكن أن يكون مكيف الهواء أيضا.

وتقول: "مكيف الهواء هو مصدر لبعض أنواع العدوى. ليس فقط الفيلقية (Legionella)، ولكن أيضا لبعض الفيروسات. كما تلعب الفطريات أيضا دورا سيئا، لأن استنشاق الفطريات، يمكن أن يسبب مشكلات صحية مزعجة جدا".

وفي سياق متصل يشير الخبير في مقابلة مع موقع Pravda.Ru ، إلى أنه يجب قبل بداية موسم استخدام مكيفات الهواء، تنظيف المكيف ومرشحاته جيدا، ويمكن عمل نفس الشي عند انتهاء الموسم. ويمكن غسل مرشحات المكيف بمواد مضادة للفطريات أيضا.

ووفقا له، عند تنظيف وغسل المرشحات في بداية الموسم يصبح احتمال الإصابة بالفطريات ضئيلا جدا. كما يجب ألا تنبعث من المكيف رائحة معينة. لأن مثل هذه الرائحة تظهر عند عدم تنظيف المكيف مدة خمسة أعوام تقريبا.

ويقول، "إذا كان تصريف الرطوبة المتكثفة سيئا فإن الهواء الذي ينبعث من المكيف سيكون رطبا. ما يعني أن رطوبة الهواء تزداد. وهذا لا يحصل عندما يعمل المكثف بصورة طبيعية".

ويضيف، يجب أن يكون الفرق في درجة حرارة الهواء خارج المنزل وداخله بحدود سبع درجات لا أكثر. كما يجب تركيب مكيف الهواء بطريقة لا يكون فيها تيار الهواء المنبعث منه موجها بصورة مباشرة نحو مكان جلوس الشخص أو موضع نومه. ولا ينصح من يعاني من ضعف المناعة باستخدام مكيف الهواء.