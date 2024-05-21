سلطات سنغافورة تحقق في حادث اضطراب بإحدى طائراتها أدى لمصرع وإصابة العشرات

فتح مكتب سلامة النقل في سنغافورة اليوم الثلاثاء، تحقيقا في حادث تعرض طائرة سنغافورية لاضطراب جوي حاد وهبوطها اضطراريا بمطار في تايلاند، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 30 آخرين.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية أن المكتب التابع لوزارة النقل سيرسل فريق تحقيق إلى تايلاند حيث هبطت الطائرة القادمة من لندن اضطراريا في مطار "سوفارنابومي الدولي"، مضيفة أن المكتب على تواصل مع السلطات المحلية هناك.

من جانبه، أعرب رئيس سنغافورة ثارمان شانموغاراتنام عن تعازيه لأسرة وأحباء المواطن البريطاني /73 عاما/ الذي قضى جراء الحادث على متن الطائرة التابعة للخطوط الجوية السنغافورية، مؤكدا أن السلطات تعمل على تقديم الدعم لكافة المتضررين وتعمل بالتنسيق مع السلطات في تايلاند.

وتعرضت الطائرة من طراز "بوينج 777" لاضطراب جوي حاد قبل 90 دقيقة من وصولها إلى وجهتها المحددة في سنغافورة؛ ما دفعها إلى الهبوط اضطراريا في تايلاند. وكان على متن الطائرة 211 راكبا و18 فرد طاقم.

وأكد أحد الركاب أن الطائرة بدأت في الاهتزاز والانخفاض والميل بشكل حاد ومفاجئ، وأن عددا كبيرا من الركاب ممن لم يربطوا أحزمة الأمان اصطدموا بشكل عنيف بسقف الطائرة.

كما أكدت شركة "بوينج" أنها على تواصل مع شركة الخطوط الجوية السنغافورية ومستعدة لتقديم المساعدة، معربة عن تعازيها لأسرة المتوفي.