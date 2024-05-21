الثلاثاء 21 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المستشار الألماني يقدم تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه

أولاف شولتس
أولاف شولتس

قال المكتب الصحفي للحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء، إن المستشار الألماني، أولاف شولتس، قدم تعازيه لإيران بعد وفاة رئيسها ومرافقيه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، بحسب وكالة "رويترز".

txt

شولتس سيناقش في الصين الوضع في أوكرانيا

وبحسب بيان مقتضب، كتب "شولتس" في رسالة إلى نائب الرئيس الإيراني "تعازينا لحكومة جمهورية إيران الإسلامية وعائلات القتلى في الحادث".

 

وصلت منذ قليل، جثامين الرئيس الإيراني،إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته أمير عبداللهيان ومرافقيهم إلى مطار طهران الدولي لاستكمال تشييعهم إلى مثواهم الأخير.

 

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة تبريز شمال غربي إيران، مراسم تشييع الرئيس الإيراني ومرافقيه، الذين قضوا بتحطم طائرتهم، الأحد الماضي.

 

ووفق التلفزيون الإيراني خرجت حشود غفيرة من المواطنين للمشاركة في مراسم تشييع رئيسي ومرافقيه.

 

وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عن عمر ناهز 64 عامًا، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومرافقوهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.

 

وتعرضت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني لحادث أمس الأحد، بعد عودته من مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي"، مع الرئيس الأذربيجاني على نهر أرس الحدودي المشترك، في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

 

مواد متعلقة

الرئيس الإسرائيلي: التطبيع مع السعودية تغيير تاريخي وانتصار على إمبراطورية إيران

سفير إيران بروسيا: أوكرانيا لم تقدم تعازيها رسميا لطهران

الكشف عن تفاصيل جديدة حول مروحية رئيس إيران المنكوبة

مدير شبكة طهران الإعلامية يكشف عن المرشح الأقرب للفوز برئاسة إيران

شولتس سيناقش في الصين الوضع في أوكرانيا
الجريدة الورقية