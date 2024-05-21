المستشار الألماني يقدم تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه

قال المكتب الصحفي للحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء، إن المستشار الألماني، أولاف شولتس، قدم تعازيه لإيران بعد وفاة رئيسها ومرافقيه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، بحسب وكالة "رويترز".

وبحسب بيان مقتضب، كتب "شولتس" في رسالة إلى نائب الرئيس الإيراني "تعازينا لحكومة جمهورية إيران الإسلامية وعائلات القتلى في الحادث".

وصلت منذ قليل، جثامين الرئيس الإيراني،إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته أمير عبداللهيان ومرافقيهم إلى مطار طهران الدولي لاستكمال تشييعهم إلى مثواهم الأخير.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة تبريز شمال غربي إيران، مراسم تشييع الرئيس الإيراني ومرافقيه، الذين قضوا بتحطم طائرتهم، الأحد الماضي.

ووفق التلفزيون الإيراني خرجت حشود غفيرة من المواطنين للمشاركة في مراسم تشييع رئيسي ومرافقيه.

وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عن عمر ناهز 64 عامًا، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومرافقوهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.

وتعرضت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني لحادث أمس الأحد، بعد عودته من مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي"، مع الرئيس الأذربيجاني على نهر أرس الحدودي المشترك، في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.