الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة البنك
أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة ال 24 الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.
خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: احمد ياسر ريان.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
علي الجابري - خالد صبحي - سعد سمير - محمد توني - ابراهيم محمد - أحمد القرموطي - چون ايبوكا - صامويل أمادي - مروان عثمان.